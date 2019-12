Tanta gioia in casa Fognini-Pennetta. Oggi è nata la piccola Farah, seconda figlia della coppia Flavia Pennetta e Fabio Fognini. Federico, invece, era nato il 19 maggio 2017 e ora dovrà fare i conti con la nuova arrivata.

È nata Farah

Una grande gioia per la famiglia più famosa del tennis italiano. Oggi 23 dicembre 2019, alle 10 e 11 è nata la piccola Farah, figlia di Flavia Pennetta e Fabio Fognini. Dopo il parto tutte e due stanno bene, la piccola pesa 3,160 kg.

Il messaggio di Fognini

“Mamma e Mimmi stanno super bene.

Non esiste felicità più grande“, ha scritto il tennista nelle sue Storie su Instagram. Meno di 24 ore fa si susseguivano immagini di una Pennetta intenta a pulire in casa.

Foto: Instagram

Anche la Federtennis ha condiviso sui social la gioia per l’arrivo della bimba: “Benvenuta piccola Farah. Tanti auguri a papà Fabio Fognini e mamma Flavia Pennetta“.

L’11 giugno del 2016 i due tennisti celebravano in Salento, nella Cattedrale di Ostuni, il loro fiabesco matrimonio. Nemmeno un anno dopo, nel maggio del 2017, arriva il loro primo figlio, Federico.

Oggi un’altra grande gioia, come avevano annunciato a Verissimo qualche mese fa: “Aspettiamo una bambina“, aveva raccontato Fognini. “Non abbiamo ancora deciso il nome ma sicuramente inizierà con la F, come tutti noi in famiglia. È un obbligo, se no mio papà si arrabbia. Speriamo che vada tutto bene, questa è la cosa più importante“.