È stata approvata anche dalla Camera la manovra per il 2020 che era già stata approvata dal Senato, con 334 voti favorevoli e 232 voti contrari. La manovra è arrivata alla Camera in forma “blindata” dopo gli ultimi emendamenti, cosa che ha suscitato non poche polemiche all’opposizione.

Gli elementi chiave della manovra

Gli elementi che caratterizzano questa manovra, al momento dell’approvazione della Camera, sono quelli di cui si è tanto discusso in precedenza: il blocco sull’Iva è stato il provvedimento più oneroso (richiederà infatti ben 23 dei 32 miliardi totali della manovra).

Hanno avuto l’ok anche la plastic tax, che verrà applicata agli imballaggi monouso e il tetrapak, e la sugar tax.

Stop a superticket, accise preoccupano

Ci sarà lo stop al superticket, ovvero la quota di pagamento a carico del paziente che le regioni possono decidere di attribuire.

Si prevede inoltre un accrescimento delle assunzioni sanitarie nella pubblica amministrazione. Preoccupazione crescente per le accise sui carburanti, che potrebbero essere 303 milioni in più nel 2021.