Poco avvezzi a postare scatti di coppia sui social, questa volta Mara Venier e il marito Nicola Carraro hanno voluto fare un’eccezione. Sui propri profili Instagram entrambi hanno postato la medesima foto, che li ritrae insieme dopo il brutto spavento. Il marito della conduttrice, infatti, è stato recentemente colpito da una congestione polmonare, guarita con grande successo.

Mara Venier e Nicola Carraro festeggiano la guarigione di lui

Mara Venier e Nicola Carraro sono una delle coppie più affiatate dello spettacolo, ma anche una delle più riservate. I due infatti non postano spesso foto insieme sui social, anche se questa volta hanno voluto fare uno strappo alla regola.

Il marito della conduttrice è stato recentemente colpito da una congestione polmonare che lo aveva momentaneamente allontanato dagli impegni lavorativi. Fortunatamente il peggio è passato e Carraro è guarito, anche grazie all’amore e al sostegno dell’amata moglie. Su Instagram, per festeggiare la guarigione, Mara e Nicola hanno postato la medesima foto che li vede ritratti l’una affianco all’altro.

Scambio di commenti social

Sorridenti, felici e più innamorati che mai, Mara Venier e Nicola Carraro si sono concessi uno scatto di coppia che hanno prontamente postato sui loro profili Instagram.

La conduttrice, come didascalia alla foto, ha scritto: “Finalmente sei con me…“. Anche Carraro ha voluto condividere questo scatto con i suoi follower, con in allegato una descrizione di quanto gli è successo: “Eccoci qua, sono tornato dalla mia fantastica moglie dopo 15 giorni di congestione polmonare, la sciarpa del Milan è per totale protesta 0-5 non si può neanche sentire“. Il riferimento è all’ultima partita di campionato persa dai rossoneri sul campo dell’Atalanta. A testimonianza del forte amore che li lega, Mara Venier ha voluto commentare il post del marito: “Quanto mi hai fatto preoccupare marito mio….

“.