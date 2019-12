Raffaella Mennoia ha spesso utilizzato i social network per esprimere le proprie idee ed esternare i propri pensieri su argomenti che la riguardassero personalmente. Anche questa volta il braccio destro di Maria De Filippi ha voluto dire la sua su un fatto non specificato ma che le ha provocato grande rabbia. La frase sibillina postata su Instagram lascia spazio a mille interpretazioni.

Riferimento polemico… a chi?

I social network rappresentano spesso il veicolo privilegiato attraverso il quale i personaggi dello spettacolo esternano i propri pensieri. Dire la propria nel mondo del web è anche un modo per ottenere sostegno da parte dei followers, ma anche per ricevere reazioni negativi da parte dei leoni da tastiera, i cosiddetti “haters”.

A far parlare di sé, questa volta, è Raffaella Mennoia, autrice di numerosi programmi Mediaset e braccio destro a livello professionale di Maria De Filippi, nonchè una delle sue amiche più fidate. La ragazza ha postato nella giornata di ieri sul suo profilo Instagram una frase sibillina, destinata a sollevare una polemica non però specificata: “Là dove ci andrebbe la vergogna, la gente ci mette l’ignoranza“.

Mistero sulle parole di Raffaella Mennoia

Non è chiaro esattamente a chi o a quale situazione la frase volesse fare riferimento, ma questa frase non è di certo passata inosservata davanti agli occhi dei followers della celebre autrice televisiva. A corredo di questo post, la ragazza ha aggiunto anche una didascalia che aggiunge ulteriore mistero attorno alla vicenda: “La vergogna per me resta un sentimento nobile ma purtroppo sempre meno frequentato..buona domenica“. Anche in questo caso il riferimento non è esplicito e, a meno di eventuali rivelazioni da parte della diretta interessata, su questo post dal sapore polemico aleggerà per ancora molto tempo una nube di mistero.