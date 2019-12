Ultimi aggiornamenti sul presunto flirt segreto tra Barbara d’Urso e Filippo Nardi. Durante un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo, Nardi si lascia andare ad alcune confidenze sul legame con la conduttrice di Pomeriggio5. Finora entrambi hanno sempre negato qualsiasi coinvolgimento, eppure sono in molti a vedere un feeling speciale tra i due.

Le parole di Lui

All’interno delle pagine di Nuovo, Filippo Nardi decide di abbassare un po’ la guardia e lasciarsi andare ad alcune considerazioni sul rapporto che lo legherebbe alla prorompente padrona di casa di Canale5. Il bell’inglese ha detto di non saper definire la natura del sentimento, nato ormai da diverso tempo, tra lui e la d’Urso.

Eppure, ammette che se lei lo chiamasse nel cuore della notte, non esiterebbe a correre in suo aiuto.

Alcune righe più in basso, l’ex gieffino, in vena di confidenze, ha raccontato di avere voglia di convivere con la propria donna. “L’ho detto anche a Barbara. È sbiancata e mi ha detto: “Non ci penso neanche!”. Per poi aggiungere che “In effetti siamo tutti e due gelosi dei nostri spazi e non vogliamo che nessuno ci tocchi niente in casa.

Allora le ho risposto che avremmo potuto prendere due appartamenti nello stesso palazzo”.

Si attende la risposta di lei

A questo punto tutti attendono la risposta di Lady Cologno alle parole rilasciate da Nardi ai giornali. Nel mondo dello spettacolo, in molti sarebbero felici di vedere la bella conduttrice insieme ad un uomo capace di tenerle testa. Dopo aver dedicato così tanto spazio alle storie d’amore degli altri nei suoi programmi, sarebbe giusto che anche lei ne vivesse una tutta per sé.

Non ci resta che aspettare la prossima puntata di questa strana “love story”, per cui tutti stanno facendo il tifo.