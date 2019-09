Mettendo in chiaro le cose una volta per tutte, Barbara d’Urso smentisce ancora una volta tutte le indiscrezioni sulla presunta relazione con l’ex gieffino Filippo Nardi. Una verità che arriva dopo che i due hanno passato parte delle vacanze estive insieme documentandole sui social.

Barbara d’Urso e Filippo Nardi: niente petali rosa

Tutto il chiacchiericcio sulla presunta relazione tra Barbara d’Urso e Filippo Nardi era partito da un commento audace di quest’ultimo indirizzato alla conduttrice. Adesso, a smentire definitivamente la relazione sono entrambi in un video postato su Instagram proprio da Barbara d’Urso. Ma non solo entrambi dicono che non c’è del tenero tra loro, ma addirittura Filippo Nardi promette di mettersi all’opera per trovare un partner a Barbara d’Urso che sia “con gli addominali” e “simpatico“.

La didascalia del video ribadisce il concetto: “Ecco, confermo, se ce ne fosse ancora bisogno, che io e Filippo Nardi, non siamo fidanzati!!! Anzi, a quanto pare, lui mi aiuterà a trovare un addominalato!!!“.

Anche se la complicità tra i due, seppur in amicizia, è innegabile, come ammette la stessa conduttrice: “Però devo ammettere che le discussioni sono le stesse di una coppia da nozze d’argento!!!“.