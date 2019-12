Dramma a Bellusco, in provincia di Monza, dove per un 28enne ha tentato di rapire una bambina da un passeggino mentre questa veniva portata dal nonno a fare una passeggiata.

Il giovane è ora in carcere a Monza, accusato di tentato omicidio e tentato sequestro di persona.

Ha anche fratturato un dito al nonno

È accaduto tutto in un attimo, in una situazione completamente inaspettata: il nonno, un 76enne di Bellusco, era fuori con la nipotina nel passeggino. Ad un certo punto si è avvicinato il giovane, un 28enne di origini marocchine, che senza dire niente ha tentato di prendere la piccola.

Il 76enne si è subito lanciato sulla piccola ed a quel punto il ragazzo ha preso l’uomo per il collo, cercando di strangolarlo, e poi ha tentato di staccare via le mani dell’uomo dal passeggino, fratturandogli persino un dito. Pare che per tutto il tempo il 28enne non abbia detto niente, né abbia cercato di dire perché voleva portare via la bambina.

Per fortuna, la vicenda si è conclusa nel momento in cui alcuni passanti, sentendo le urla del nonno, sono accorsi: due uomini sono andati a fermare l’aggressore, tenendolo poi fermo fino all’arrivo dei militari.

Il giovane non ha parlato neanche all’arrivo delle forze dell’ordine.

Le parole di Matteo Salvini

Sulla vicenda è arrivato anche il commento del senatore Matteo Salvini, che su Facebook ha scritto: “Tenta di rapire una bimba e strangolare il nonno. Non ho parole! Ma come si fa??? Onore ai cittadini che intervenendo con prontezza hanno evitato una tragedia. L’augurio è che questo delinquente paghi fino in fondo e non venga rimesso presto a piede libero”.