Dopo la forte delusione ricevuta davanti alle telecamere da parte di Juan Luis, Gemma Galgani, amata protagonista di Uomini e donne, si prepara ad un nuovo Natale solitario.

Nell’ultimo post su Instagram, la donna ha caricato un video in cui si consola insieme ad un cagnolino: “Ho un nuovo amore”, dice.

Il post social dopo l’ennesima delusione d’amore

Nell’ultima puntata del trono over di Uomini e donne, gli spettatori hanno assistito alla rottura del rapporto tra Gemma e il bel Juan Luis, l’uomo di origine venezuelana che la torinese aveva cominciato a frequentare sperando nella nascita di un nuovo amore.

In vista di un nuovo Natale all’insegna della solitudine, la protagonista del dating show di Canale 5 si consola insieme ai suoi numerosi fan di Instagram postando i suoi pensieri sulla situazione attuale.

Nell’ultimo video postato Gemma è seduta in una panchina con un piccolo cagnolino in braccio e dice: “Questo è il mio momento magico perché sono con Ninetta. Ho un nuovo amore, è lei, un piccolo grande amore”. Nella didascalia aggiunge: “Cosa c’è di più confortante di un pelosetto, oltre a voi amiche care ed affettuose”.

Ovviamente sono moltissimi i messaggi di affetto e solidarietà dei suoi followers rivolti alla donna. “I cani e i gatti, non ti tradiscono mai. Il loro amore è senza secondi fini, non come gli uomini” dice qualcuno.

Lo smascheramento di Juan davanti alle telecamere

L’ultima puntata del trono over del 2019 si è conclusa nel peggiore dei modi per Gemma. L’uomo che stava frequentando è stato accusato da uno dei cavalieri Armando Incarnato di aver avuto contatti con altre donne durante la conoscenza di Gemma; inoltre anche all’opinionista Gianni Sperti non ha convinto l’atteggiamento distaccato di Juan nei confronti di Gemma, insinuando che non ci sarebbe una vera attrazione da parte sua.

I risvolti della situazione si avranno solo il prossimo anno, con il ritorno di Uomini e donne martedì 7 gennaio e lì potremmo vedere se la torinese ha voluto continuare a conoscere Juan oppure ha interrotto del tutto i rapporti con l’uomo.