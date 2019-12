L’amicizia tra la conduttrice Maria De Filippi e l’attrice Sabrina Ferilli è diventata nota a tutti durante la passata e fortunata edizione di Tu si que vales.

Le 2 sembravano, oltre ad avere stima nei confronti dell’altra, anche un rapporto scherzoso e non troppo condizionato dalle loro vesti di giudici all’interno della trasmissione. Sono state entrambe, in interviste passate, a rivelare la profonda amicizia alla base del loro rapporto.

Le parole di affetto di Maria De Filippi

L’amicizia tra le due professioniste è nata in seguito alla conoscenza attraverso lo stesso ambiente del mondo dello spettacolo e va avanti da diversi anni.

Infatti come rivelato dalle dirette interessate, non è solo un’amicizia professionale, ma anche nella vita privata, dove le 2 donne si sostengono e si confessano a vicenda.

In un’intervista rilasciata poco tempo fa a Sorrisi e Canzoni, la conduttrice aveva speso belle parole nei confronti dell’attrice romana: “Sabrina è sempre presente. Io invece sono una di quelle amiche che non chiama tutti i giorni, ma penso di esserci nei momenti importanti”.

Inoltre rivela le qualità migliori della Ferilli: “Lei è onesta, intelligente, simpatica, riflessiva”.

Il sogno di un Sanremo insieme

In un’intervista doppia a Fanpage, le 2 donne di spettacolo hanno raccontato la nascita della loro amicizia e i progetti televisivi futuri.

Maria De Filippi racconta: “Mi ha scelto lei a dire la verità, perché lei ha iniziato a scrivermi e si arrabbiava perché non rispondevo subito e mi faceva delle battutacce“. Sabrina commenta: “Io quello che trovo da Maria, che non trovo in altri programmi, è quest’accoglienza, che lei ha in genere istintiva per tutti. Poi lei è stata anche molto vicina in situazioni mie personali, insomma è una donna che c’è, è preziosa, è seria, come piacciono a me, oltre che buona”.

Alla domanda se volessero condurre un Festival di Sanremo insieme rispondono: “Magari, ma non ce lo proporranno mai. Io lo farei su una gamba sola con lei. Potrebbe essere il Sanremo suo con me accanto”, e Sabrina risponde scherzando: “Certo, sarebbe molto bello per lei, in questo modo. Farebbe la mia valletta”.