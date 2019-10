Divertente siparietto quello andato in onda a Tu si que vales, il programma di Canale 5 condotto da Belén Rodriguez. Ad esserne protagonista Sabrina Ferilli, giudice popolare della trasmissione, che ha fatto una divertente osservazione sull’esibizione di un concorrente, spiazzando la stessa Maria De Filippi.

Sabrina Ferilli, il siparietto con Maria De Filippi

Sabrina Ferilli al centro dell’ultima puntata di Tu si que vales. L’attrice, infatti, è rimasta particolarmente colpita dall’esibizione di Oleg Tatarynov, un ballerino ucraino. Quest’ultimo ha convinto tutti i giudici della trasmissione Mediaset, ma l’attrice è sembrata veramente rapita da lui. È stata lei stessa a porgergli l’accappatoio alla fine dell’esibizione e non ha perso tempo nel complimentarsi.

Scherzando, ha anche suggerito alla conduttrice di Uomini e Donne di dedicarsi insieme alla pole dance. “Il palo fa miracoli, sei bellissimo”, sono state le parole dell’attrice. Ovviamente, Maria De Filippi ha colto la palla al balzo e ha fatto notare alla Ferilli come l’esibizione di Oleg sia stata piuttosto difficoltosa. A questo punto, Sabrina Ferilli ha risposto di non aver visto le difficoltà, essendo attratta dalla fisicità e dai muscoli del ragazzo.

“Quella che ho sognato io di performance è meglio di questa della vasca, te lo posso assicurare”, ha affermato l’attrice.

Poi, con la sua veracità, ha chiosato: “Il palo, il palo, ma che ca*** me frega del palo”, rispondendo alla conduttrice che continuava a chiederle del palo. Il siparietto è continuato con Zerbi che ha invitato la Ferilli a seguire dietro le quinte Oleg: “L’ho già asciugato bene“.

A Tu si que vales, commozione per Belen

Durante Tu si que vales non sono mancati altri momenti importanti. Ad esempio, Maria De Filippi si è ritrovata a bacchettare Belén Rodriguez per il suo italiano ancora galoppante. Infatti, la Rodriguez, nel ricapitolare le regole del programma al pubblico da casa ha detto la parola “assunto” anziché “riassunto” e la conduttrice di Uomini e Donne l’ha corretta.

“Purtroppo lo spagnolo esce sempre fuori. E sto facendo pure dizione”, si è difesa l’argentina.

In seguito, la showgirl è scoppiata anche in lacrime per l’esibizione di una concorrente che a 67 anni si è rimessa in gioco, superando i propri limiti. Una storia che ha commosso la Rodriguez.