Dopo il toto-nomi per il posto di “capo-popolo” a Tu si que vales, la sfida che sembrava in corso tra le attrici Sabrina Ferilli e Diana Del Bufalo ha un vincitore. A rivelare che sarà proprio Sabrina Ferilli a ricoprire questo ruolo è stata la presentazione dei palinsesti di Mediaset del prossimo anno.

Sabrina Ferilli capo popolo di Tu si que vales

Sabrina Ferilli sarà la nuova capo popolo di Tu si que vales, dopo Iva Zanicchi che aveva ricoperto questo ruolo lo scorso anno. Inizialmente, si era diffusa voce che sarebbe stata l’attrice e conduttrice Diana Del Bufalo a ricoprire questa carica, ma evidentemente la partita era ancora tutt’altro che chiusa.

Infatti, come hanno rivelato i nuovi palinsesti Mediaset presentati appena due giorni fa, a leggere i verdetti del pubblico sarà proprio la bellissima attrice e conduttrice romana Sabrina Ferilli, grande amica di Maria De Filippi che oltre ad essere giudice è anche produttrice del programma al fianco della casa di produzione Fascino.

Sabrina Ferilli aveva detto no a Tu si que vales un anno fa

Lo scorso anno, Sabrina Ferilli aveva dovuto declinare la proposta di figurare – pare, proprio nello stesso ruolo – a Tu si que vales perché era impegnata in un altro progetto. Infatti, l’attrice romana si trovava sul set della serie L’amore strappato diretta da Ricky Tognazzi e Simona Izzo, in cui Sabrina Ferilli ha recitato nei panni di una madre che tenta disperatamente di riavere con sé la sua bambina, portata via dalla sua famiglia quando aveva appena 7 anni a causa di un errore giudiziario.

Come ha annunciato lei stessa, proprio il 21 giugno, l’attrice è stata premiata nella Sala della Regina nella Camera dei Deputati, per aver interpretato questo ruolo con il Premio Moige assegnatole dall’omonima onlus (Movimento Italiano Genitori) che si occupa della protezione e della sicurezza dei minorenni.