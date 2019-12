La notizia era stata data per certa qualche giorno fa, lanciata da un settimanale di gossip che lasciava poco spazio a dubbi o fraintendimenti, ma se siete fan di Bianca Atzei e state cercando un tiralatte da viaggio da regalarle potete risparmiare – per ora – i soldi. La cantante e il compagno Stefano Corti non aspettano alcun bambino.

“Glielo diciamo?”

La notizia è stata categoricamente smentita dalla coppia che, però, non è sembrata affatto infastidita dal clamore mediatico. Anzi. I due ci hanno marciato un bel po’, prendendosi tutto il tempo per far lievitare la fake news e creando perfino delle stories di attesa prima di prendere parola con conferme o smentite ufficiali.

Stefano Corti, dalle sue storie di Instagram, ha alimentato un pathos degno dei migliori quiz dello scorso decennio. “Amici so che vi aspettate una risposta, perché ormai è uscito su tutti i giornali” ha detto. Poi rivolgendosi alla fidanzata: “Lei non è tanto d’accordo, glielo diciamo? Visto che si tratta di una notizia molto importante, tra poco farò un post, annunciando questa bellissima sorpresa per il 2020”. Una “perculata” natalizia in pieno stile Iene che poi, come era inevitabile che fosse, si è conclusa “in caciara” e tra le risate.

“Sono di 7 mesi”

A chiudere la storia è stata quindi una foto che vede Stefano Corti con la camicia sbottonata e la fidanzata Bianca Atzei che gli bacia la pancia. “Negli articoli hanno solo sbagliato il soggetto. Avremo un bimbo, sono di 7 mesi!”. Con la Atzei che poi ribadisce: “Quello incinto è solo lui”. Insomma, per i due non è ancora tempo di poppate e fasciatoi. La coppia, insieme da soli 7 mesi ma affiatatissima, è ora partita per un viaggio natalizio in Madagascar dal sapore di luna di miele.

Ma prima di parlare di matrimonio e lanciare altre fake news, stavolta è il caso di aspettare.