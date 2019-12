Per Bianca Atzei, la cicogna arriverà poco dopo Babbo Natale. Primo Natale da mamma per la cantante sarda che si gode queste feste speciali con il pancione. Dopo indiscrezioni e rumors adesso ci sarebbe la conferma. Per lei e il fidanzato Stefano Corti sarebbe quasi ora di diventare genitori.

Bianca Atzei è al terzo trimestre

A mettere fine al valzer di “pancini sospetti” è stato il settimanale Diva e Donna che dà per certa la maternità della cantante. Una notizia tenuta segreta fino all’ultimo ma, a quanto pare, la Atzei sarebbe già al terzo trimestre e la coppia secondo gli amici, sarebbe al settimo cielo.

Per Stefano Corti (che ricordiamo a Pechino Express come vincitore prima e a Le Iene come inviato poi) si tratta già del secondo figlio, mentre per la cantante è la prima volta.

“Vorrei una mia famiglia”

La coppia, nonostante si sia formata soltanto ad aprile, è già affiatatissima. I due vivono insieme a Milano e non hanno mai nascosto la volontà di allargare la famiglia. La Atzei, ricorderete, proviene da una sofferta separazione da Max Biaggi, il pilota con cui ha avuto una relazione lunga due anni.

Stefano Corti le ha permesso di ritrovare in fretta la felicità, l’ha conquistata – a sentir Bianca – con ironia e risate – e le ha permesso di sognare nuovi progetti di vita. Appena qualche mese fa la Atzei diceva: “Un giorno vorrei una mia famiglia, con dei bambini cui raccontare belle cose che ho vissuto, la gente ai concerti che canta le mie canzoni”. Ecco, quel giorno sarebbe adesso molto vicino e arriverebbe tra l’inverno e la primavera del 2020. Sfuma quindi, con grande probabilità, l’ipotesi Sanremo a cui la Atzei, secondo indiscrezioni, avrebbe dovuto partecipare il prossimo Febbraio.

Ma chi l’ha detto che una ballad sul palco dell’Ariston possa essere meglio di una ninna nanna in cameretta?