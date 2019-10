La coppia è ormai nota da prima dell’estate, da quando, cioè, Bianca Atzei e Stefano Corti hanno reso pubblica la loro storia, cominciando a pubblicare foto e video insieme sui social. Sul settimanale Oggi, arrivano anche foto in esclusiva.

Bianca Atzei: passione tra le vie dello shopping

La pagina Instagram della cantante Bianca Atzei inizia ad essere affollata di foto di Stefano Corti, la “iena” che sembra aver conquistato il suo cuore. Vacanze insieme, cena e pranzi al ristorante, il tutto condito da messaggi di puro amore. “Qui e ora. Perché ho deciso di vivermi tutto il bello che sei, giorno dopo giorno.

Insieme”, è la didascalia di una di queste foto. La più recente è di qualche ora fa: “Quanto è bello ridere. Ma è bello ridere con te”. Un amore travolgente, come testimoniato anche dalle foto in esclusiva su Oggi, che ritraggono la coppia tra le vie di Milano per un po’ di shopping, intervallato da baci, baci e ancora baci.

Bianca Atzei e Stefano Corti. Foto: Oggi

Presto la convivenza

Questa storia d’amore, che di segreto ha ben poco, sta andando a gonfie vele, quindi. Qualche settimana fa Stefano Corti ha anche messo una data di inizio alla loro storia, pubblicando su Instagram una foto con il commento: “La nostra prima uscita risale a cinque mesi fa proprio in questo ristorante”.

La data è quella del 12 settembre (quindi la prima uscita risale al 12 aprile) e il ristorante il Yokohama Sushi Restaurant di Milano.

Va tutto talmente bene che la coppia starebbe pensando anche alla convivenza, come riporta Oggi. I tempi dei problemi di salute sembrano finiti per Bianca Atzei, che può così vivere al meglio questo amore travolgente di fronte alle vetrine di Via Montenapoleone.