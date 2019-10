Proseguono i preparativi del Festival di Sanremo 2020 e mentre si conosce il nome del presentatore e direttore artistico, Amadeus, non è ancora chiaro chi lo affiancherà nella conduzione della kermesse. Si vocifera che sarà la “regina di Instagram”, Chiara Ferragni, ad affiancare il celebre conduttore e che al suo fianco vedremo a intermittenza Fiorello, impegnato a “disturbare” il Festival con sketch comici, ma se le notizie si rincorrono, non si può certo dire altrettanto per le conferme ufficiali. Intanto, continuano a trapelare indiscrezioni su Sanremo 2020 che riguardano i concorrenti e, in particolare, i volti noti della musica italiana.

Tra questi, sembra che vedremo sul palco dell’Ariston cantanti del calibro di Bianca Atzei, Elodie, Al Bano e Romina…

Sembrano invece confermate le date della competizione canora più importante del Paese: da martedì 4 a sabato 8 febbraio. Un’altra notizia confermata e riportata da Adnkronos riguarda invece la selezione dei brani, degli artisti e le personalità a cui sarà affidata a parte, ovviamente, al direttore artistico, Amadeus.

I nomi dei cantanti noti in gara

Tra le indiscrezioni che si rincorrono in questi giorni sul Festival di Sanremo 2020 ci sono quelle che riguardano gli artisti in gara, come si legge su Superguida TV.

Mentre pare che sulla partecipazione di Al Bano Carrisi e Romina Power non ci siano molti dubbi, ancora non è confermata la partecipazione di Elodie, una delle protagoniste, musicalmente parlando, dell’estate appena trascorsa con il pezzo Margarita cantato insieme al rapper Marracash.

Si vocifera anche della partecipazione della cantante Bianca Atzei che ha già partecipato a diverse edizioni del Festival di Sanremo. Stesso discorso vale per la cantante Annalisa: secondo alcune voci, anche lei dovrebbe gareggiare.

La serata a “tema Sanremo” e la selezione dei brani

Chiudere la scelta dei brani e degli artisti in gara entro le vacanze natalizie è uno degli obiettivi che la commissione deputata a questo scopo si sarebbe posta.

A scegliere i brani saranno Claudio Fasulo, vicedirettore di Rai1, Gianmarco Mazzi, in passato direttore musicale del Festival, Leonardo De Amicis, direttore d’orchestra, e, infine, Massimo Martelli, autore televisivo. Ovviamente, tra quelli che sceglieranno i brani ci sarà anche Amadeus, il direttore artistico del Festival di Sanremo.

Ci sono poi altre indiscrezioni che riguardano il lato organizzativo del Festival di Sanremo. Ritorneranno le Nuove Proposte, bocciate lo scorso anno dal conduttore e direttore artistico Claudio Baglioni, che dovrebbero essere in totale 8. Tra queste ci sarà Tecla, la vincitrice di Sanremo Young.

Gli altri 7 giovani saranno selezionati attraverso le “appendici” del Festival, Sanremo Giovani e Area Sanremo, rispettivamente 5 verrano scelti dal primo e 2 dal secondo. Tra le novità più rilevanti c’è poi l’annuncio dei Big in gara che verranno resi noti durante lo speciale del gameshow condotto da Amadeus I Soliti Ignoti abbinato Lotteria Italia, il prossimo 6 gennaio.

Un’altra novità dovrebbe riguardare l’istituzione di una serata dedicata allo stesso Festival di Sanremo durante la quale gli artisti in gara sceglieranno un pezzo delle edizioni passate e duetteranno con i cantanti che hanno portato quelle canzoni all’Ariston.