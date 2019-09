Saranno mesi interessanti e molto impegnativi per la regina indiscussa di Instagram, Chiara Ferragni. Voci di corridoio, infatti, dicono che sarà proprio la moglie di Fedez ad affiancare Amadeus come co-conduttrice della prossima edizione di Sanremo.

Gli ultimi grandi successi di Chiara Ferragni

La fashion blogger più seguita al mondo ha da poco presentato al Festival del Cinema di Venezia il film che racconta la sua vita fuori dai social. Il titolo non ha bisogno di altre spiegazioni: Chiara Ferragni–Unposted. Nonostante sia stato proiettato nelle sale solo per 3 giorni, il film è riuscito a classificarsi come lungometraggio del cinema italiano con più incassi e più spettatori.

Sempre attiva, sui social e non, Chiara Ferragni non si ferma alle stories né al film e continua a mettersi in gioco. Dalla prossima primavera potremo vederla sugli schermi per Making the cut, un programma di moda girato a Tokyo per Amazon Prime Video. In questo show condotto da Heidi Klum e dallo stilista Tim Gunn, Chiara Ferragni sarà nella giuria alla ricerca della prossima star della moda insieme a giudici d’eccezione come Naomi Campbell e Nicole Richie.

Chiara Ferragni e Sanremo 2020

Nulla è ancora certo, ma non è la prima volta che dal web si dilaga la voce di una co-conduzione di Chiara Ferragni al festival della canzone italiana.

Già nel 2016 e nel 2017 i suoi fan speravano di vederla sul palco dell’Ariston. Che sia la volta buona? Sarebbe l’ennesimo modo per Chiara di dimostrare la sua innata versatilità.

Diverse fonti riportano che sarebbe stato il settimanale Vero a dare la notizia. Sembra che le trattative tra la Rai e la blogger siano già in corso. Non è difficile capire i motivi che portano la radio televisione italiana a volere la Ferragni a Sanremo. Sarebbe un modo per associare il mondo virtuale a quello artistico e soprattutto musicale.

L’imprenditrice digitale non arriverebbe certo da sola, ma “seguita” da tutti i suoi fan, curiosi di vedere come se la caverebbe anche in questa occasione -e questo lo sanno bene sia Amadeus che la Rai.

Al momento, però, Chiara Ferragni non ha ancora detto nulla di questa possibile co-conduzione. Ci toccherà quindi aspettare ancora un po’ per avere qualche notizia ufficiale.