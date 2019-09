Iniziano ad emergere le prime indiscrezioni sul Festival di Sanremo 2020 che sarà condotto da Amadeus. La novità più interessante riguarda la presentazione dei big in gara. Questi saranno svelati il 6 gennaio in occasione della puntata speciale di Soliti Ignoti – Il ritorno, abbinata alla Lotteria Italia e condotta proprio da Amadeus.

Una rottura rispetto al passato

Segno di rottura rispetto al passato per quanto riguarda il Festival di Sanremo 2020. Mentre il conduttore delle ultime due edizioni Claudio Baglioni ha rivelato sempre la lista dei big in gara nel mese di dicembre, in concomitanza con quelli di Sanremo Giovani, Amadeus ha deciso di stravolgere questa parte del regolamento.

Il conduttore in questo momento più in auge di Rai 1, infatti, secondo quanto riportato da Tv Sorrisi e Canzoni rivelerà chi sono i big durante la puntata speciale del suo gameshow Soliti Ignoti-Il ritorno che ha ripreso a presentare con successo dal 16 settembre.

Sanremo 2020, reintrodotte le Nuove Proposte

Un’altra novità che avrebbe in serbo Amadeus per Sanremo 2020 è sicuramente quella di ripristinare le Nuove Proposte, categoria che lo scorso anno era stata eliminata da Baglioni. A questo punto, è lecito pensare che, diversamente allo scorso anno, quando i due vincitori di Sanremo Giovani furono messi in campo direttamente coi big, si avranno due sfide distinte.

Le nuove proposte dovrebbero essere 8 e tra queste troveremo Tecla, vincitrice di Sanremo Young. Due arriveranno da Area Sanremo e gli i restanti da Sanremo Giovani.

Il messaggio di Josè Mourinho a Domenica In

Amadeus è stato ospite della prima puntata di Domenica In condotta da Mara Venier. Proprio nel salotto di Rai 1, il celebre conduttore, in compagnia della moglie e del figlio ha avuto una sorpresa inaspettata che lo ha letteralmente “messo in ginocchio” davanti alla tv. Dopo aver parlato delle novità del Festival di Sanremo, ha avuto una sorpresa graditissima da parte della Venier, che lo ha intervistato insieme alla moglie Anna e al figlio Josè.

Infatti, la padrona di casa ha mandato in onda un video messaggio di Josè Mourinho, l’ex allenatore dell’Inter, squadra del cuore di Amadeus, provocando in lui una forte emozione.

Il glaciale ex mister neroazzurro ha detto, riferendosi al figlio del conduttore: “Non ci posso credere che invece di Giuseppe Sebastiani il nome è Josè Sebastiano, quasi come un omaggio a me. È un orgoglio per me, ti auguro tanta felicità”.