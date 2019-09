Un inizio col botto quello di Mara Venier, che da domenica 15 settembre si rimette al timone di Domenica In. Una ritinteggiata allo studio e poi via, pronti a riprendere il largo salpando per la nuova stagione.

La zia avrà campo libero sul grande pubblico, anche quello di Barbara D’Urso, che invece è stata costretta a rimandare il suo Domenica Live, poiché per lei, invece, i lavori di ristrutturazione dello studio non sono ancora terminati. Sette giorni di vantaggio, quindi per la Venier, che dopo il successo dell’anno scorso torna a raccogliere la sfida. Ma andiamo a vedere gli ospiti della prima puntata svelati da TvBlogo.

Grandi nomi per il debutto

Per questo debutto Mara ha voluto circondarsi delle personalità del momento. Il tono, naturalmente, sarà sempre colloquiale e familiare, dato l’approccio informale della zia. Ma i nomi sono di un certo livello.

Dopo l’inizio vincente dell’anno scorso, che vide tra gli ospiti delle prime puntate l’amatissima Romina Power, Mara ha deciso di richiamare l’ex moglie di Al Bano anche per questo nuovo inizio di stagione. Anche se non potrà essere presente in studio, poi, ci sarà Andrea Bocelli, in collegamento, altro ospite di prestigio. Ma la Venier non si lascia sfuggire i personaggi del momento, come Giulia De Lellis, giovane influencer, Rocio Morales moglie di Raoul Bova.

A completare il quadro il futuro direttore artistico del Festival di Sanremo: Amadeus.

L’ospite fisso

Un posto d’onore, invece, è riservato ad Orietta Berti, che Mara Venier ha voluto in squadra quest’anno.

Quella della cantante sarà una presenza fissa, già familiare al pubblico Rai della domenica, che l’anno scorso la vedeva alla scrivania di Fabio Fazio per Che Fuori Tempo Che Fa. Quali altre sorprese ci avrà riservato Mara? Non resta che aspettare ancora qualche giorno per scoprirlo, a Domenica manca poco ormai e la zia non vede l’ora di ricominciare.