Manca poco agli attesissimi ritorni in tv di Domenica Live e Domenica In. Una nuova affiatata stagione televisiva attende le due signore del week end, Mara Venier e Barbara D’Urso. Se la Zia è già pronta a partire questa settimana, con il debutto fissato al prossimo 8 settembre, Carmelita aspetterà ancora una settimana, dando appuntamento al 15 e cominciando a scaldare i motori con Pomeriggio 5, che invece tornerà in onda da lunedì 9 settembre.

Entrambe però sembrano decise ad intraprendere delle nuove linee, partendo dal nuovo look dei rispettivi studi. Insomma, la rivalità sembra decisa a riaprirsi su tutti i fronti e Mara già lancia una prima sfida a Lady Cologno.

La promo di Barbara

Tira aria di cambiamento su Pomeriggio 5: nella promo al programma che è stato lanciato in questi giorni Barbara ha anticipato alcune novità, come gli interventi di ristrutturazione e il trasloco. Il talk della D’Urso ha abbandonato lo studio 5 per spostarsi nello studio 6, spazio occupato in passato da storici quiz show come Gira La Ruota e Ok Il Prezzo È Giusto.

Inoltre Lady Cologno condividerà, durante la settimana, parte dello studio 7, occupato da Federica Panicucci per Mattino 5. Mentre la Domenica Barbara colonizzerà entrambi per il suo Live.

Le dinamiche rimarranno invece pressoché le stesse: dibatti, ospiti ed opinionisti che si alternano, buste shock per rivelare svolte sui fatti di gossip più caldi, il solito caffetticcio e l’immancabile “cuore” di Carmelita.

La risposta di Mara al promo

Se la D’Urso è lanciatissima verso un inizio scintillante, non è da meno la Venier che non si fa trovare impreparata, anzi risponde a tono. Sarà una coincidenza che, poco dopo il lancio del promo di Pomeriggio 5 anche Mara abbia deciso di annunciare i cambiamenti che sono stati effettuati negli studi di Domenica In?

Non ci riesce difficile crederlo, visto che l’hanno scorso ci hanno abituato ad un velato “botta e risposta”.

Intanto la cosa determina già i parametri del primo “match”: chi delle due vincerà la sfida “new look dello studio”? Staremo a vedere, tanto ormai manca da vero poco.