L’estate sta finendo e tornano i programmi tanto attesi della stagione autunnale e invernale. Uno dei più amati e seguiti di quest’anno è stato Domenica In, che ricomincerà il prossimo 15 settembre. La padrona di casa, Mara Venier, ha portato a segno un bel colpo: l’ospite della prima puntata di questa nuova stagione sarà Amadeus.

L’anticipazione sulla prima puntata di Domenica In

La scorsa edizione di Domenica In è stata un successo e lo si deve tutto a Mara Venier. L’amatissima presentatrice, a fine giugno, ha fatto un bilancio sulla stagione terminata e, probabilmente, per quella che deve iniziare ha deciso di partire con il botto.

Come anticipato da TvBlog, infatti, il primo ospite della nuova edizione del programma su Rai1 sarà Amadeus. Il nuovo direttore artistico del Festival di Sanremo 2020 è stato chiamato da Mara Venier per presenziare alla prima puntata che andrà in onda domenica 15 settembre. Per la nuova stagione del programma condotto dalla zia più famosa d’Italia si prospettano molte sorprese e novità. Anche se il format rimarrà pressoché uguale, visto il grande successo registrato dopo anni di basso share.

Amadeus era già stato ospite di Domenica In

La prima puntata di Domenica In del nuovo anno, 2019, si era aperta propio con Amadeus.

In studio con lui, anche la moglie Giovanna Civitillo, che aveva contribuito a rendere la passeggiata nel viale dei ricordi del presentatore più spensierata. Il presentatore aveva ripercorso le tappe della sua carriera che poco a poco lo hanno portato al successo. Aveva parlato anche del suo sogno di lavorare in Rai, divenuto poi realtà. Chissà cosa avrà da raccontare l’apprezzatissimo conduttore questa volta a Mara Venier.

I desideri del nuovo direttore artistico per il Festival di Sanremo 2020

All’inizio di agosto si è saputo che Amadeus sarà, appunto, il nuovo direttore artistico del Festival di Sanremo 2020.

A tal proposito il presentatore ha rivelato il desiderio di poter riportare sul palco dell’Ariston una star della musica internazionale: Madonna. E su Radio 2, scherzando con l’amico fraterno Fiorello, ha detto: “Non c’è ancora niente di certo. Secondo te è meglio invitare Madonna o Lady Gaga?!“. E mentre pensa agli ospiti da portare a Sanremo, Amadeus si dedica al programma che condurrà dal prossimo 16 settembre, I soliti ignoti.

Immagine in evidenza: Mara Venier. Fonte: Mara Venier/Instagram