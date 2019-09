A Mara Venier non sfuggita la mossa furba di Barbara D’Urso, e forse a modo suo ne ha anche approfittato. Data la focosa competizione che vige tra le due, probabilmente per essere sicura di non perdere share, la squadra di Domenica Live ha deciso di spostare l’inizio del programma, poco prima della fine di Domenica In. Nessuna perdita per Carmelita, che si ripromette di recuperare in serata il ritardo della domenica, con il suo Live – Non È La D’Urso.

I due programmi, praticamente, si alternavano già lo scorso anno, garantendo grande seguito ad entrambe le regine. Ora, prima di aprire le danze, in un’intervista a Di Più Tv zia Mara commenta la cosa.

La scelta di Barbara

Sottolineando al settimanale che lei e Carmelita sono ancora molto amiche, nonostante qualche frecciatina risalente all’anno scorso, Mara Venier comprende la decisione di Barbara. “Già dall’anno scorso Domenica Live iniziava quando Domenica In era ormai finita. Barbara d’Urso ha fatto la sua scelta: saprà cosa è giusto per lei“.

Sembra molto sicura Mara Venier quando parla della sfida dell’anno. Intanto per lei è garantita una partenza facile, dal momento che il debutto di Domenica Live è slittato di un’altra settimana, a causa dei lavori d’allestimento per il nuovo studio.

Pare proprio che Carmelita abbia in serbo per il pubblico qualcosa di grosso. E così, la prima settimana, la Venier ha campo libero, dal momento che tutto il pubblico non avrà occhi che per lei.

Non cambiare la via vecchia

Il successo della scorsa edizione di Domenica In è stato clamoroso e abbagliante. Mara si è guadagnata il merito di aver riportato il format ai suoi vecchi vasti. E forse proprio a causa della formula vincente non sembra affatto intenzionata ad apportare modifiche eccessive al suo metodo.

Come si dice, non cambiare la via vecchia per la nuova.

A tal proposito la Venier ha preferito declinare l’offerta di Viale Mazzini e prolungare l’orario della sua domenica in Rai. Non è che dietro questa scelta si cela la volontà di non “incrociare” la rivale? Se così fosse gli orari sfalsati di Domenica In e Domenica Live, è il caso di dirlo, fanno comodo a tutte e due, anche se l’iniziativa è stata di Mediaset.

Il prossimo progetto

Nel corso dell’intervista Mara Venier ha anche parlato del suo prossimo progetto, La Porta Dei Sogni, che da programma dovrebbe occupare la prima serata di Rai 1 a partire da dicembre.

“È una trasmissione meravigliosa, nelle mie corde, nella quale le persone avranno la possibilità di realizzare i loro sogni” ha detto la Venier. “Il programma metterà al centro i sentimenti, come ho fatto e continuerò a fare a Domenica In“.