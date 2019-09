La più seguita, la più attaccata, la più imitata e mai eguagliata Barbara D’Urso è già tornata a lavoro con Pomeriggio 5. Prepariamoci ad averla la nostro fianco 7 giorni su 7, perché l’instancabile Carmelita quest’anno si fa in 3. E non importa gli incidenti di percorso o gli imprevisti, come la brutta scivolata sulla lastra di vetro che l’è costata una lesione tra il collo e l’orecchio, lei comunque non si fermerà. Qualche rallentamento sui lavori di Domenica Live, costretto a slittare al 22 settembre, mentre si ultima la ristrutturazione dello studio.

In una lunga intervista rilasciata a TV, Sorrisi e Canzoni, Lady Cologno ha mostrato il suo programma per i prossimi mesi.

Tutti i giorni presiederà il suo salotto per tenere compagnia agli italiani con il suo imperdibile caffettuccio. Mentre il fine settimana tra Domenica Live e il suo Non È La D’Urso addirittura occuperà il pomeriggio e la prima serata. Scoppiettante di energie, ammettere di essere un po’ ammaccata ancora dai dolori, ma di reputarsi una vera miracolata

L’indistruttibile Barbara

Alcuni, dopo l’incidente di qualche giorno fa che la costringe a portare il collarino per 2 settimane, ancora ci si interroga sulla reale natura umana di Barbara D’Urso. I medici, dopo l’incidente le avevano prescritto ben 15 giorni di collarino, ma lei, riprendendo le redini di Pomeriggio 5 si è già presentata senza.

Nessun segno, tutti perfettamente mascherati dal trucco. E la grinta? Ovviamente quella di sempre. “Sto prendendo tante medicine e antidolorifici, ho un segno viola che copro con il trucco, ma mi sento miracolata e quindi sono ancora più felice” ha detto la conduttrice.

Tanto le basta a darle fiducia: la consapevolezza di poter fare affidamento sulle proprie forze. Inoltre quest’anno la sfida raddoppia con la concorrenza proposta dalla Rai, che per La Vita In Diretta ha puntato su Alberto Matano e Lorella Cuccarini.

“Quest’anno credo di perdere la sfida. Non lo dico per scaramanzia, è una coppia forte. Matano è un grande professionista, molto amato dal pubblico“.

La più imitata

Intanto nella promo di La Vita In Diretta la Cuccarini parla di un buon “caffè”, ricordando il caffettuccio di Barbarella. Citazione o imitazione? “Non sono nella sua testa. Il caffeuccio è un mio marchio di fabbrica, ma penso volesse soltanto prendersi un caffè…“.

A Brabra non dispiace: “Io sono fatta così e mi copiano. Però è una cosa bella, vuol dire che chi lo fa non è capace di fare le cose bene da solo“.

Non È La D’Urso

Con Non È La D’Urso invece, andrà ad occupare la prima serata della domenica. Dopo le due ore di Domenica Live, cambio d’abito, cambio di pettinatura e via per il talk.

E a chi le chiede quando ha intenzione di riposarsi Barbara dice che ne avrà il tempo quando avrà 90 anni. Dopotutto è l’eroina della tv moderna.