Amadeus pronto a condurre Sanremo 2020: non sembra più soltanto una fantasia ma sarebbe un’ipotesi sempre più vicina alla realtà, dopo quanto emerso sui social della moglie, Giovanna Civitillo, e dell’amico Fiorello. La prima ha postato uno scatto dei due, sorridenti e complici, intenti a parlare tra loro, mentre il secondo, per precisare i contenuti del discorso, ha tirato in ballo proprio il Festival. Immediato l’entusiasmo dei fan, tra chi immagina già il re de I Soliti Ignoti all’Ariston e chi, aggiungendo un pizzico di sale allo stuzzicante scenario, vede l’ombra di Rosario tra i super ospiti della kermesse.

Amadeus a Sanremo: il post della moglie

Amadeus conduttore di Sanremo 2020: è l’ipotesi ormai ricorrente tra le colonne del gossip, stavolta forse molto più di una fantasia priva di elementi a supportarne la fondatezza. Già, perché poche ore fa, su Instagram, un post della moglie del conduttore, Giovanna Civitillo, ha scatenato i fan e la pronta risposta di Rosario Fiorello.





“Di cosa staranno parlando?!“, ha chiesto la Civitillo via social, condividendo una foto dei due presentatori che se la ridono beatamente, immersi in chissà quale argomento.

La reazione del popolo del web non si è fatta attendere: “Sarebbe meraviglioso se stessero parlando del prossimo Sanremo “insieme”!!!“, scrive un utente, e ancora un altro: “Amadeus conduttore e direttore artistico del . Festival con Fiorello ospite d’onore, La prima e l’ultima serata!Il top!“.

La risposta di Fiorello

L’entusiasmo monta in rete, e ad alimentarlo è spuntata la risposta di Fiorello che, tra le sue Instagram Stories, ha dato un’accelerata notevole alla fantasia degli utenti.

Instagram Stories di Fiorello

“Si parla di Sanremo“, ha sottolineato senza indugi, e questo basta ad accendere i cuori di chi spera di vedere Amadeus al timone della prossima edizione del Festival. L’accoppiata, secondo l’aria che tira online, sarebbe la “migliore” degli ultimi tempi, ma è ancora presto perché i fan cantino vittoria.