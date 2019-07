Giovanna Civitillo e Amadeus si sono sposati in chiesa lo scorso 11 luglio, a 10 anni di distanza dal matrimonio civile del 2009. Per la coppia si è trattato del coronamento di un sogno, festeggiato in maniera piuttosto sobria, con una cerimonia privata. Giovanna Civitillo, del resto, è un personaggio abbastanza riservato, nonostante faccia parte del mondo dello spettacolo da tanti anni. Classe 1977, nata a Vico Equense in provincia di Napoli, ha seguito la passione per la danza fin da quando era bambina, raggiungendo il successo grazie all’approdo in tv.

L’amore per la danza

Giovanna Civitillo ha studiato danza classica e moderna presso l’Accademia Arte e Spettacolo a San Gennaro Vesuviano e si è successivamente diplomata al Teatro Bellini di Napoli nel 1994, con il ruolo di Teresina nel balletto Napoli di August Bournonville. In questo periodo partecipa a diversi concorsi di danza a livello nazionale ed internazionale, vincendo il terzo premio al concorso di Genzano di Roma.

Solo pochi anni più tardi inizia il sua percorso nel mondo della televisione: come ballerina la ritroviamo prima a Fantastica italiana, nel 1997, poi a Carràmba! Che sorpresa, nel 1998, mentre l’anno successivo è su Mediaset per Beato tra le donne, con il ritorno alla Rai per Domenica in nel 2001.

La relazione con Amadeus

La permanenza in Rai non è di secondaria importanza, perché le consente di conoscere il futuro marito. È proprio lei una delle ballerine della celebre “scossa”, la prova a cui vengono sottoposti i concorrenti de L’eredità, la trasmissione condotta da Amadeus fino al 2006. I due iniziano a frequentarsi nel 2003 grazie ad un bigliettino galeotto del conduttore e dalla loro relazione, nel 2009, nascerà il figlio Josè Alberto.

Da allora, Giovanna ha partecipato a varie altre trasmissioni, tra cui Mezzogiorno in famiglia, Avanti un altro! e Detto fatto. Con il matrimonio degli scorsi giorni ha suggellato un amore durato per più di 3 lustri, testimoniando come l’aspetto più importante rimanga, probabilmente, quello della famiglia.

Immagine in alto: Instagram/giovanna_e_amadeus