Amadeus e Giovanna si sono sposati. Il conduttore di casa Rai ha conosciuto sua moglie anni fa, nel 2003, alla trasmissione L’eredità, dove lei era una delle sue Scosse. La coppia ha un figlio, Josè Alberto, nato nel 2009.

Amadeus e Giovanna sposi felici

“Tanti auguri ad Amadeus e Giovanna Civitillo, che oggi, 11 luglio, hanno detto sì in chiesa dieci anni dopo le nozze civili“, hanno scritto quelli di Chi sui loro social per festeggiare la coppia.





Anche la coppia ha pubblicato una dolce foto sui social, delle statuine sopra la torta, mantenendo comunque il massimo della privacy sulla cerimonia. Amadeus aveva racconta al settimanale Oggi che la cerimonia si sarebbe svolta in maniera privata, in una location rimane segreta con pochi invitati e solo qualche vip.

I due hanno trascorso insieme 16 anni e sono ancora molto innamorati. Si erano sposati con rito civile, stavolta invece si sono sposati in Chiesa, dopo aver ottenuto l’annullamento dalla Sacra Rota del primo matrimonio di Amadeus con Marisa Di Martino.





Per Amadeus il lavoro va a gonfie vele. Quest’anno gli ascolti dei suoi programmi in Rai sono stati un successo, e si potrebbero persino aprire le porte del Festival di Sanremo. Quello sarebbe un vero e proprio banco di prova e anche un bellissimo traguardo per la sua carriera.