Che fine stagione per Amadeus che chiude con un risultato brillante questa edizione de I soliti ignoti. Nonostante la chiusura anticipata – d’obbligo per fare spazio alla finale di Ballando con le Stelle – i telespettatori lo premiano e il gioco delle 8 identità da scovare raggiunge quota 21,7% di share, numeri altissimi che annientano, in chiusura, anche Striscia la notizia.

I soliti ignoti chiudono in bellezza

Sono stati 5 i milioni di telespettatori che ieri sera hanno assistito al finale di stagione de I soliti Ignoti, il programma televisivo di Rai1 che lascia spazio, con un po’ di anticipo, a ben due finali: quella di Ballando con le Stelle e quello della Champions League.

I telespettatori però lo premiano a dovere con un brillante 21% di share. Diversamente dal solito, i festeggiamenti non hanno dovuto attendere la fine della puntata bensì l’inizio. Amadeus ha voluto infatti ringraziare staff, concorrenti e pubblico sin da subito con torte e applausi.

Trampolino di lancio per Marco Liorni

Una bella vetrina in cui si è inserito anche Marco Liorni, ad un passo dall’ereditare il timone di Reazioni a Catena, giunto alla sua 13esima edizione. Il conduttore è pronto a debuttare il prossimo 3 giugno. Per l’occasione Liorni ha partecipato al programma di Amadeus, in qualità di 4° identità.

Si è così avuto modo di scoprire che è proprio Liorni che da giovane cantava in un coro… della Roma! Ovviamente l’occasione è stata colta al volo da Amadeus che ha avuto così modo di introdurre Liorni e di ricordare l’appuntamento con Reazioni a Catena al suo pubblico.

L’ironica gag tra marito e moglie

Particolarmente divertente anche lo scambio di battute tra Amadeus e la moglie Giovanna Civitillo, ricordata da tutti per essere stata la “scossa” de L’Eredità. Anche Giovanna ha partecipato come “identità” e sono stati molti ironici gli indizi di Giovanna.

“Quando litigo con mio marito e mio figlio, ho sempre ragione io“, ha così suggerito divertita Giovanna alla concorrente, aggiungendo “Mio marito in casa non sa fare niente, neppure sostituire una lampadina“. E nell’ilarità generale, Amadeus non ha lasciato andare l’opportunità per risponderle a tono: “Hai un marito fantastico“.