Le voci sul possibile presentatore di Sanremo 2020 si susseguono già da mesi. Il favorito è Amadeus, il conduttore televisivo è amatissimo dal pubblico. Il suo ultimo programma serale, apprezzatissimo, l’avrebbe portato al primo posto sul podio delle scelte per il Festival. Adesso però è arrivata una dichiarazione da parte del diretto interessato.

Amadeus sul Festival di Sanremo 2020

Della futura conduzione del Festival più seguito d’Italia se ne discute da mesi. Diversi nomi sono già usciti fuori, uno dei quali è quello di Amadeus. Già ad aprile scorso, la rivista Chi aveva pubblicato un’indiscrezione a riguardo. Per ufficializzare la conduzione della prossima edizione del Festival di Sanremo sarebbe mancata, in quel momento, solo la sua firma. Da aprile a oggi il presentatore di Ravenna non aveva ancora detto nulla ma, adesso, ha rilasciato un’intervista al settimanale VeroTv, ripresa da La Nostra Tv. Parlando proprio di Sanremo 2020, Amadeus ha ammesso che: “Se dovessero chiedermi di condurlo, sarei certamente pronto! Ho 56 anni: ora o mai più…!“, e ha aggiunto: “Ma lo sarei anche l’anno prossimo o tra un paio d’anni…“. Per rinnovare il programma ha anche qualche idea già, seppur non del tutto formata, per un motivo ben preciso: “Essendo la 70esima edizione, deve essere un evento nell’evento, ma per il momento non ci penso per scaramanzia“. In quanto, ha svelato: “Non mi è ancora arrivata nessuna chiamata”.

Ipotesi Cattelan

Nel frattempo, dopo il successo dell’edizione passata, Amadeus pensa alla prossima di Ora o mai più. Il programma, in cui venivano ospitate “vecchie glorie” del mondo della musica, ha avuto un’ottima risonanza. A tal proposito il ravennate, sempre nell’intervista per VeroTv, ha detto: “È uno show che piace anche ai giovani. Non ci aspettavamo risultati così importanti, anche sul fronte del seguito social“. E ha concluso: “È stata una bellissima scommessa, un esperimento riuscito e vincente“. Proprio grazie alla trasmissione, in cui i protagonisti delle puntate erano otto cantanti, Amadeus sarebbe stato scelto per la conduzione del Festival di Sanremo. Ma in lizza c’è anche un altro nome di un conduttore molto apprezzato dal pubblico: Alessandro Cattelan. Il quale, durante un’intervista rilasciata a La Stampa, non ha escluso di poter essere proprio lui il presentatore. Secondo quanto riportato a giugno da Il Fatto Quotidiano, l’amministratore delegato della Rai, Fabrizio Salini, propenderebbe proprio per Cattelan. Non resta che attendere notizie più ufficiali per scoprire chi condurrà il Festival di Sanremo il prossimo anno.

Immagine in evidenza: Amadeus. Fonte: Giovanna Civitillo & Amadeus/Instagram