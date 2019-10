In vista della prossima edizione del Festival di Sanremo, si rincorrono le voci che vedono in gara Al Bano e Romina, con un brano scritto per loro da Cristiano Malgioglio. Quanto c’è di vero?

Le indiscrezioni e il post Instagram

A dare il via alle voci era stata Romina Power, che nel corso di un’intervista a La Voce Grossa del 23 settembre aveva dichiarato “Con Albano abbiamo appena inciso una canzone che mi piace moltissimo!”. In un attimo la notizia ha fatto il giro e ha iniziato a prendere sempre più corpo: in un’intervista a Il Tempo, questa volta è il cantante di Cellino San Marco a esporsi circa una possibile partecipazione della coppia al prossimo Festival: “Non ci penso a Sanremo.

Però mai dire mai… Lo deve decidere anche Romina. Lei non ama molto il festival”.

Una tessera del domino dopo l’altra, si arriva alla voce per cui a scrivere il pezzo sarebbe stato Cristiano Malgioglio. È lo stesso paroliere a far luce sulla vicenda, tramite il suo canale Instagram, sempre molto attivo: “In molti mi chiedono se sia vero. Ho inviato un brano alla famosa coppia. Non so se l’abbiano preso in considerazione o meno”. Una possibilità ancora parecchio fumosa, quindi, ma Cristiano Malgioglio non si tira indietro sull’eventualità: “Sarebbe straordinario.

Andrebbero in gara anche con i giovani. E se per loro ci fosse l’Eurofestival?”.

L’annuncio dei big a Sanremo

Nonostante l’ottimismo e le speranze di Malgioglio, per scoprire la verità sulla questione dovremo attendere l’annuncio dei big in gara. Amedeus, conduttore dell’edizione 2020, ha intenzione di rivelarli durante la puntata speciale del suo gameshow Soliti Ignoti-Il ritorno.

Rivedere Al Bano e Romina insieme a Sanremo, garantirebbe quella botta di nostalgia canaglia utile agli ascolti e al successo della kermesse, per di più con la curiosità di sentirli in un brano scritto da Cristiano Malgioglio.

Un evento unico per la musica italiana, qualcosa da far meritare un sequel al film di Albano Carrisi.

Immagine: Pukhaty Konstantin / Wikipedia