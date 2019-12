Sotto l’albero di Natale Giorgia Palmas ha trovato un regalo che l’ha resa enormemente felice. Filippo Magnini le ha proposto di sposarlo e la showgirl ha detto sì. Il tutto è stato poi condiviso assieme ai fan e follower su Instagram.

Il magico Natale di Giorgia Palmas

L’aveva promesso già tempo fa: Filippo Magnini voleva sposare Giorgia Palmas. Lo aveva dichiarato ai microfoni di Storie Italiane, dando per certo la cosa: “Quando non lo so, ma sicuramente Giorgia me la sposo“.

Dalle parole ai fatti: il giorno di Natale ha chiesto all’amata Giorgia Palmas di sposarlo.

Una proposta che è stata accettata con gioia dalla famosa ex velina, che ha poi pubblicato uno scatto molto natalizio su Instagram seguito da parole cariche di sentimento.

“Sono tanto emozionata ed è difficile trovare le parole giuste per descrivere la meraviglia di questo momento – ha scritto Giorgia Palmas – ma so di per certo che questo Natale rimarrà nel mio cuore per sempre, magico e indimenticabile ed io, anzi, noi ieri notte abbiamo vissuto una favola“.

Il post di Filippo Magnini

Il messaggio di Giorgia Palmas, ora ufficialmente fidanzata con l’ex nuotatore Filippo Magnini, si conclude con una vera e propria dichiarazione d’amore per il futuro sposo: “Ti Amo da morire.

Sono la persona più felice del mondo“.

Una gioia condivisa anche da Filippo stesso, che ha condensato il tutto in poche e semplici parole pubblicate sul suo profilo Instagram: “Ha detto sì“. La foto è simile e vede i due abbracciati in mezzo a ben 4 alberi e tantissime stelle di Natale. “L’amore da sogno” tra Giorgia Palmas e Filippo Magnini dunque si arricchisce di un nuovo capitolo, che sicuramente riempirà le pagine del gossip nei prossimi mesi.