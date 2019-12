Tragedia in Trentino Alto Adige: il Soccorso Alpino ha dato notizia di 2 morti e alcuni feriti a seguito di una valanga caduta in Val Senales. Sul posto sono in corso le ricerche, ma non ce l’hanno fatta una donna e una bambina di 7 anni.

Le vittime sono turiste tedesche

La tragedia si è consumata a 1800 metri, in un punto vicino al rifugio Tuefelsegg e la “forcella dei contrabbandieri”. Qui si è staccata una slavina di ingenti proporzioni ed ha investito una pista da sci che porta sino a fondo valle.

La valanga ha investito un gruppo di turisti tedeschi e, come riporta il Soccorso Alpino stesso, ad avere immediatamente la peggio sono state una donna e una bambina di 7 anni. Entrambe sono morte.

#AltoAdige, Val Senales: intervento in corso del #SoccorsoAlpino. Due vittime, una donna e una bambina di 7 anni, e un bambino in gravi condizioni per una valanga che si è abbattuta su una pista da sci. Seguono aggiornamenti. — Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (@cnsas_official) 28 dicembre 2019

Altri feriti, ancora in corso le ricerche

Oltre alle due sfortunate turiste tedesche, è riportato che c’è anche un altro bambino in gravi condizioni a seguito della valanga caduta in Val Senales. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i soccorsi e tre elicotteri, di cui uno proveniente dalla vicina Austria. Al momento non sono state riportate ulteriori vittime o dispersi.

Sul posto tre elicotteri, di cui uno proveniente dall’Austria. La valanga è scesa ad una quota di 1800 metri circa e si è estesa per oltre 300 metri, in un punto in cui una pista da sci curva per circa 90°. — Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (@cnsas_official) 28 dicembre 2019

Altra valanga in Val Passiria

Contestualmente, l’Ansa riporta che si è verificata un’altra valanga in Val Passiria, sempre in Alto Adige. In questo caso, ci sarebbe una persona in grave stato di ipotermia e anche qui le ricerche stanno verificando altri possibili feriti o dispersi.

Morto anche il secondo bambino coinvolto

AGGIORNAMENTO 18.21 – SkyTg24 pochi minuti fa ha riportato che non ce l’ha fatta l’altro bambino coinvolto e gravemente ferito dalla valanga. Il piccolo è morto in ospedale dopo essere stato soccorso. Salgono così a 3 i morti della valanga in Val Senales.

Altre 3 persone sono state ferite, di cui uno in grave condizioni.