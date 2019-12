Ilary Blasi in vacanza alle Maldive con Francesco Totti, ma senza trascurare il suo lato social che piace tanto ai fan. La conduttrice ha pubblicato una foto mozzafiato che ha incantato i follower, con tanto di messaggio che lascia il segno. Le sue parole, affidate a un suggestivo post su Instagram, sono state accolte da un coro di like e commenti di approvazione (ma c’è chi non ci sta).

Ilary Blasi: la foto con Totti lascia il segno

Tempo di relax e tanto mare per Ilary Blasi e Francesco Totti, in vacanza sotto il sole delle Maldive insieme alla famiglia.

È una dolce parentesi al riparo dalle telecamere, all’insegna dell’amore e del riposo dopo un 2019 ricco di impegni.

Una pausa nel caldo abbraccio dei loro affetti, certo, ma non troppo lontana dai social. La conduttrice, infatti, ha scelto di condividere con i suoi follower un suggestivo momento di coppia attraverso una foto che ha riscosso migliaia di consensi su Instagram.

Il messaggio va dritto al cuore dei fan: “Non è la ricchezza che manca nel mondo, è la condivisione“. E la pioggia di like è assicurata.

Ma non tutti sono dello stesso avviso e, anziché dispensare complimenti, ‘rimproverano’ Ilary Blasi.

Tra i commenti, infatti, spuntano alcuni appunti critici sulla riflessione della presentatrice, come quello servito da un utente: “Beh ora hai detto una ca***ta, condividere in un resort da 3000 euro al giorno è ben diverso da condividere in un monolocale acquistato con mutuo. Ilaryyyyy stavolta te la potevi risparmiare“.

Una vacanza prima del ritorno in tv

La famiglia Totti ha scelto la meta tropicale delle Maldive per una magica vacanza tra Natale e Capodanno, prima del ritorno in tv della conduttrice.

In una recente intervista al settimanale F, Ilary Blasi ha parlato della sua intenzione di dedicarsi alla vita casalinga prima di ripartire sul piccolo schermo con tanti nuovi progetti.

In particolare, ha fatto il punto sulle difficoltà della sua vita da mamma di 3 figli: “Quando lavori hai più tempo per te. Per quanto faticoso possa essere un mestiere, non è mai difficile come stare a casa dietro a tre figli, credete a me“.