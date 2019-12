Le anticipazioni del Trono over di Uomini e Donne riservano un clamoroso colpo di scena che investe il cavaliere Juan Luis Ciano. Secondo quanto riportato dal sito Il vicolo delle news, la decisione di Gemma Galgani avrebbe aperto le porte di un addio al dating show da parte del discusso protagonista del parterre.

La decisione di Gemma Galgani

La travagliata frequentazione tra Gemma e il cavaliere Juan Luis Ciano sarebbe arrivata al capolinea con la scelta della dama torinese: stop alla conoscenza e via a nuovi orizzonti d’amore.

Lo rivelano le ultime anticipazioni sulla registrazione della trasmissione, relativa alla puntata del prossimo 5 gennaio e messa in cantiere il 27 dicembre scorso, secondo cui non sarebbe questa la sola novità nell’assetto del parterre del Trono over.

Dopo il malore della Galgani, in seguito alla discussione con Ciano, sarebbe arrivata la battuta finale di un percorso non privo di ostacoli e sospetti. Non ultimo, quello sul presunto ‘doppio volto’ del cavaliere, per alcuni del tutto disinteressato alla donna per cui era entrato nel format.

Juan Luis lascia Uomini e Donne? L’anticipazione

Ancora Il vicolo delle news lancia l’anticipazione sull’esito nefasto del percorso di Juan Luis a Uomini e Donne Over.

Stando alle ultime notizie sulla registrazione del 27 dicembre scorso, infatti, il cavaliere avrebbe ricevuto un sonoro due di picche dalla dama Aurora, per la quale avrebbe voluto proseguire il suo viaggio all’interno del programma.

Incassato il rifiuto di quest’ultima, Juan Luis si sarebbe infine trovato a fare i conti con un’altra cocente delusione: nessuna delle protagoniste si sarebbe detta interessata a lui.

Motivo, questo, che avrebbe spinto Maria De Filippi a invitarlo a lasciare il dating show.

Capitolo chiuso? Il pubblico dovrà attendere le prossime evoluzioni per capire se si tratta di un definitivo addio oppure di una semplice parentesi lontano dalle telecamere di Queen Mary.