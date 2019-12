Nuovo dramma in montagna dopo la tragedia della Val Senales: una valanga sulle Dolomiti ha travolto 4 persone, una di queste sarebbe morta. Dalle prime informazioni è emerso che le operazioni del soccorso alpino sono ancora in corso, e una persona delle 4 coinvolte sarebbe ricoverata in stato di ipotermia.

Valanga sulle Dolomiti in Trentino

Dopo la tragedia costata la vita a 3 persone in Val Senales, tra cui due bambine di 7 anni (su cui la Procura di Bolzano ha aperto un’inchiesta), arriva la notizia di un’altra valanga in Tentino, sulle Dolomiti.

Secondo quanto riportato dall’Ansa ci sarebbe una vittima tra i 4 scialpinisti travolti nel gruppo del Brenta, e uno di loro sarebbe ricoverato in stato di ipotermia.

Stando a quanto emerso finora, il distacco sarebbe avvenuto vicino al rifugio Tuckett, intorno alle 11 di questa mattina. Gli altri scialpinisti coinvolti non sarebbero rimasti feriti.

4 persone travolte, un morto

È di una vittima, dunque, il bilancio della seconda valanga nel giro di poche ore dopo il dramma di Val Senales. Si tratterebbe di un 28enne originario della Valle di Non, le cui generalità non sono state rese note.

Dalle prime informazioni, è emerso che il gruppo di 4 scialpinisti di cui faceva parte sarebbe stato travolto durante la risalita di un canalone a piedi, trascinato dalla furia della valanga per diversi metri.

Si indaga sulla slavina in Val Senales

La notizia della valanga sulle Dolomiti arriva a poca distanza dal dramma che si è consumato in Val Senales, sempre in Trentino, dove sono morte una donna di 25 anni, la figlia di 7 e un’altra bimba.

La Procura di Bolzano ha aperto un fascicolo sull’accaduto, e l’inchiesta è volta ad accertare se il distacco della massa che ha travolto e ucciso le 3 persone sia dovuta a un distacco naturale o a cause relative a condotte imprudenti.