L’ennesimo drammatico episodio che la dice lunga sullo stato di salute delle autostrade italiane e ancora una volta, delle autostrade in Liguria. Arriva in questi momenti la notizia relativa alla caduta di diversi calcinacci nel mezzo della galleria Bertè, sulla A26 in direzione Genova. Fortunatamente, il crollo non sembra aver coinvolto alcun mezzo che si trovava in transito sul tratto autostradale.

Cadono calcinacci dalla galleria sulla A26

Grosse lastre di cemento che all’improvviso sono crollate dalla volta della galleria sull’autostrada A26. “Prestate massima attenzione sulla A26 – si legge nel post Facebook pubblicato dal Comune di Rossiglione – La prima galleria dopo Masone, verso Genova, è investita da materiale“.

Come si scorge dalle immagini che sono state pubblicate dal medesimo profilo sui social, l’impatto che le lastre di cemento precipitate dalla volta avrebbero potuto avere, qualora avessero colpito un mezzo, avrebbe potuto essere tragico.

Chiuso il tratto della A26, nessun mezzo coinvolto

Nello specifico, si scorge il materiale nella corsia di mezzo nel tratto di carreggiata formato in totale da 3 corsie della A26 in direzione Genova. Immediatamente accorse sul luogo le forze dell’ordine, il tratto stradale che va da Masone al bivio A26/A10 è stato chiuso al traffico con obbligo di uscita a Masone fatta eccezione per i mezzi pesanti che sono rimasti intrappolati nella coda di 1 km che si è formata.