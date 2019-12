Una notizia che lascia sgomenti quella che arriva da Montichiari, comune in provincia di Brescia. Un vero e proprio sequestro messo in atto da un uomo originario di Mantova che per 3 giorni avrebbe rinchiuso all’interno di una camera di un hotel l’ex compagna. Un inferno di 72 ore durante le quali, con violenza, l’uomo avrebbe cercato a tutti i costi di farle firmare un contratto matrimoniale.

Montichiari, sequestra l’ex in un albergo

La notizia è stata diffusa in queste ore da Ansa che riporta nei dettagli la vicenda verificatasi in questi giorni a Brescia.

Un uomo, secondo le agenzie stampa di circa 46 anni originario di Mantova, per 3 giorni avrebbe tenuto in ostaggio l’ex compagna, una donna di origini marocchine di 36 anni, all’interno di una camera d’albergo.

La violenza di fronte al rifiuto della donna

Secondo quanto venuto a galla e successivamente testimoniato dalla stessa donna, l’uomo avrebbe cercato in tutti i modi, ricorrendo anche alla violenza fisica e verbale, di farle firmare un contratto di matrimonio. La 36enne però, oppostasi alla richiesta dell’uomo, sarebbe stata presa a calci e pugni ogni qualvolta, di fronte alla pressione del 46enne, si sarebbe rifiutata di firmare.

Un incubo perpetratosi per 72 ore, sino a quando il personale dell’hotel ha deciso di intervenire chiedendo aiuto alle forze dell’ordine immediatamente accorse sul luogo. Una volta giunti, la Polizia locale di Montichiari ha preso in carico la donna che è stata trovata con lividi sul viso e su diverse parti del corpo.

Arrestato il 46enne, tra le accuse sequestro e lesioni

Quanto al 46enne, dopo il carcere preventivo è scattata la convalida dell’arresto nei suoi confronti, arrivata insieme al divieto di ingresso nello stesso comune di Montichiari e al divieto di avvicinamento all’ex compagna.

Al momento, gravano sull’uomo le pesanti accuse di induzione al matrimonio, sequestro di persona e lesioni.