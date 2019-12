La donazione del midollo osseo è una scelta semplice che non comporta rischi e che può salvare la vita di molte persone in tutto il mondo. Il trapianto di midollo osseo può curare molte malattie: leucemie, linfomi, mielomi e persino alcune malattie autoimmuni.

Chi può donare il midollo osseo?

La donazione del midollo osseo può essere fatta da coloro che hanno dai 18 ai 35 anni, pesano più di 50 kg e godono di buona salute. Per donare è necessario prima iscriversi al registro Ibmdr – Registro Italiano donatori di midollo osseo- effettuare un primo screening ed un prelievo di sangue o saliva per la tipizzazione, cioè la profilazione genetica del donatore, fondamentale poi in caso di compatibilità con il paziente che necessita di trapianto di midollo.

Per effettuare il prelievo è possibile rivolgersi alle associazioni di settore: tra le più attive, l’associazione ADMO che vi indicherà il centro prelievi più vicino a casa vostra o, di recente, è possibile anche effettuare una pre iscrizione sul sito del Registro Italiano donatori midollo osseo attraverso il quale verrete direttamente contattati da un centro prelievo.

Terminata questa prima fase si è ufficialmente iscritti alla lista dei possibili donatori dove vi si resta fino a 50 anni.

Come avviene la donazione?

La donazione del midollo osseo avviene principalmente attraverso un prelievo, ma con due diverse possibilità. La prima attraverso un semplice prelievo del sangue, con la precedente assunzione di un farmaco che aiuta la crescita di cellule staminali nel midollo, la seconda attraverso un prelievo diretto dal bacino, la sede del midollo osseo. Quest’ultima operazione avviene in anestesia locale o epidurale e non comporta complicazione o gravi conseguenze.

Tuttavia, potrebbero esserci dei minimi rischi legati all’anestesia stessa o per la possibile insorgenza di infezioni. Proprio per questo è consigliato un periodo di riposo di 4-5 giorni durante i quali potrebbero comparire anche lievi dolori che svaniranno in poco tempo.

Perché donare?

Donare è un semplice gesto che potrebbe salvare la vita a molte persone, in tutto il mondo. Abbiamo letto e raccontato tante storie di grandi e piccolini in attesa di midollo osseo anche se, per legge solitamente non è possibile conoscere l’identità né del donatore né del ricevente. Ma questo poco importa, ci basta già solo sapere che ci solo oltre 1700 pazienti italiani iscritti al Registro e tanti altri pazienti internazionali in attesa di midollo osseo.

Qualcuno, da qualche parte, in giro per il mondo sta solo aspettando un piccolo gesto di solidarietà.