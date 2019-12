Chi non cerca talvolta risposte nelle stelle e chi, in molte occasioni, è rimasto esterrefatto di fronte alla risposta? Azzeccata, diametralmente opposta, che ci si creda o non ci si creda, l’oroscopo rimane da sempre affascinante e buttarci un occhio anche in maniera disinteressata può alle volte essere stimolante e rassicurante. Lo stesso potrebbe dirlo Elisabetta Gregoraci che, ospite di Domenica In, si è trovata a tu-per-tu con il re delle stelle, Paolo Fox. In serbo per lei una previsione non proprio così scontata!

Paolo Fox la sa lunga sulla Gregoraci e Briatore

Sarà un 2020 disvelatore di novità o all’insegna di un ciclico ritorno?

Secondo Paolo Fox, per i nati sotto il segno dell’Acquario, sarà un anno di particolarmente intenso, segnato dall’amore che potrebbe celarsi dietro quel forte legame non tanto dissimile, l’amicizia. Se poi, pronunciando queste parole Fox si rivolge alla Gregoraci, va da sé che la persona alla quale potrebbe riferirsi altro non è che Flavio Briatore.

Nelle stelle c’è un ritorno di fiamma?

“Per voi Acquario il migliore amore è la più grande amicizia“, sono le parole che ha pronunciato Paolo Fox nel salottino di Domenica In di fronte ad un Acquario particolare, Elisabetta Gregoraci.

In studio qualche sorrisino rivolto a lei dopo quelle parole che tanto fanno preludere che, nel suo specifico caso, potrebbero essere riferite proprio ad un presunto ritorno di fiamma con Briatore. Non un’ipotesi così impossibile dal momento che i due, recentemente, sono stati pizzicati insieme per le festività natalizie in compagnia del figlio Nathan Falco e ancor più di fronte al recentissimo gossip secondo cui Briatore avrebbe già chiuso con la giovane fiamma, Benedetta Bosi.

Che nelle stelle ci sia scritto il futuro della coppia? Lo svelerà il 2020 in divenire.