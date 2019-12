Sono trascorsi pochi mesi dalla scomparsa prematura di Manuel Frattini, fenomeno dei palcoscenici italiani, che quest’anno sarebbe stato occupato con il nuovo tour dello spettacolo Priscilla. Proprio il cast di questo musical è stato ospite di Mara Venier ieri, 29 dicembre.

A Domenica In la commozione ha travolto tutti nel ricordo di Frattini, dal pubblico agli addetti ai lavori, passando per la stessa Mara.

Il ricordo di Manuel Frattini

Interprete dei più grandi musical messi in scena nei teatri italiani, da Pinocchio a Peter Pan, Manuel Frattini era una vera icona nell’ambiente.

Ballerino, coreografo e attore Frattini è stato stroncato da un arresto cardiaco a soli 54 anni. La sua morte, lo scorso ottobre, ha lasciato il mondo dello spettacolo di stucco.

Mara, che già l’anno scorso ospitò la compagnia di Frattini per raccontare Priscilla, stavolta ha voluto ricordare l’artista. “Anche l’anno scorso eravate qui con me” ha detto la Venier. “Voglio mandare questo ricordo di Manuel Frattini che ci è rimasto nel cuore” ha detto con le lacrime agli occhi. Poi ha aggiunto: “Gli abbiamo voluto tanto bene. Voglio ricordarlo”.

La commozione del ricordo

Mentre Domenica In trasmetteva il video ricordo per Frattini, un’ondata di commozione si è abbattuta in studio.

È stato allora che uno dei colleghi di Frattini, membro della compagnia di Priscilla, ha preso la parola. “Siamo tutti molto commossi. Noi andiamo avanti con ‘Priscilla’. Siamo ancora in scena anche per Manuel e con Manuel. Noi abbiamo Simone Leonardi che ha preso questa grande eredità di Manuel“. Infine l’artista ha aggiunto: “Non è facile. Però credo che Manuel sia contento da lassù. Credo sia contento che noi andiamo avanti con lo spettacolo“.