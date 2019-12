Sarebbe già in preparazione il progetto di un anti-Sanremo targato Mediaset. Il settimanale Vero nei giorni scorsi ha lanciato la notizia che ha già fatto molto discutere sul web.

Secondo il giornale al timone dell’ambizioso progetto dovrebbe esserci niente di meno che l’instancabile Barbara d’Urso, conduttrice di punta della rete.

Il progetto per contrastare la kermesse Rai

Nelle pagine del settimanale Vero si legge: “L’anno prossimo Barbara d’Urso potrebbe condurre non solo il Grande Fratello ma anche una nuova manifestazione musicale che potrebbe essere la versione di Mediaset del Festival di Sanremo.

Ancora top secret, la location del grande evento”.

Durante la settimana del Festival Mediaset si è sempre dovuta difendere con repliche che racimolano bassi ascolti se confrontate alle serate della gara canora e da quest’anno sembra intenzionata a rispondere con un vero e proprio Festival in casa Mediaset.

Non si sa ancora molto del progetto se non che la conduttrice dovrebbe essere Barbara d’Urso, che si dovrà dividere nel prossimo 2020 tra molti impegni lavorativi tra Pomeriggio Cinque, Domenica Live, Live – Non è la d’Urso e il Grande Fratello.

A questi dovrebbe anche aggiungersi l’ambizioso progetto di un Festival targato Mediaset.

Il precedente storico dell’anti-Festival

Non è però la prima volta che la rete Mediaset decide di rispondere al successo del Festival sanremese con una sua inedita gara canora. Il precedente infatti esiste e risale al 1993 e 1994.

In questi 2 anni andò infatti in onda il Festival Italiano, condotto da Mike Bongiorno. La gara canora durava in tutto 3 serate e veniva trasmessa su Canale 5 dal forum di Assago.

Nel corso delle sole 2 edizioni hanno partecipato diversi artisti di spessore, alcuni dei quali già concorrenti del Festival Rai, come Al Bano e Romina, Nek, Fausto Leali, Mia Martini, Fiorello e gli 883 (che vinsero la prima edizione).

Il programma fu però chiuso dopo il secondo anno: Pippo Baudo, infatti, a seguito delle numerose polemiche di “plagio”, annunciò che tutti i cantanti che avrebbero preso parte al Festival Italiano non avrebbero potuto partecipare al Festival sanremese l’anno successivo.