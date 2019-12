Bianca Atzei e Stefano Corti sono una delle coppie più mediatiche delle ultime settimane. Baci, appuntamenti, vacanze, ironia su presunte gravidanze e proposte di matrimonio: tutto viene “regalato” ai follower di Instagram che si ritrovano quasi a seguire una fiction, con appuntamenti quotidiani, sull’evoluzione di questo rapporto. E, a volte, in questa relazione, si ha l’impressione di essere in 3. Anzi, in 962mila (che sarebbe la sommatoria dei follower dei due). L’ultima puntata di Casa Atzei ci propone un’importante novità: l’anello!

Anello senza proposta

La cantante e la iena sono attualmente in vacanza in Madagascar dove, tra un bagno e un’escursione, si dedicano anche a delle sessioni di domande e risposte con i fan.

Alla domanda di un fan “Ma cosa aspetta Stefano a farti la dichiarazione?”, la Atzei ha risposto con una Instagram Story: “Allora, a Natale mi è arrivato questo ok? (la Atzei mostra un anello) però senza proposta di matrimonio. Mi chiedo, è normale che vi regalino l’anello senza proposta di matrimonio?“. Nonostante i due siano insieme da meno di un anno, la cantante sarebbe già pronta per le nozze.

bianca atzei e stefano corti smentita gravidanza

La presunta gravidanza

Sette mesi insieme, una convivenza in corso e anche una presunta gravidanza. Nel curriculum di coppia c’è tutto questo. Appena pochi giorni fa, infatti, si vociferava di come i due fossero già pronti per avere un figlio. Un gossip che ha fatto il giro del paese velocemente e che i due hanno “cavalcato” con ironia fino alla smentita con tanto di foto. Le risate sembrano essere il massimo comune denominatore della coppia, nonché l’ingrediente speciale del loro benessere. La Atzei, infatti, dopo un periodo burrascoso dal punto di vista sentimentale si dice “rinata” grazie al nuovo compagno.

E Corti, dal canto suo, sembra essere follemente innamorato, tanto da postare video dediche alla fidanzata usando proprio le sue canzoni.