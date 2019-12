Sono 14 gli ormai ex dirigenti e membri dell’ultimo Cda di Banca Etruria che sono stati citati in giudizio dalla Procura di Arezzo per bancarotta colposa. Tra i 14 c’è anche Pierluigi Boschi, padre dell’ex ministro Maria Elena Boschi. Questo è un processo autonomo rispetto al maxi-processo, che è già in corso, e che vede altri 25 imputati.

Su cosa si concentra la Procura

Sotto la lente di ingrandimento alcune consulenze: tra queste c’è quella dal valore di 4 milioni di euro pagati per incarichi affidati a grandi società e studi legali, spiega Ansa.

Secondo quanto ritiene la Procura di Arezzo, i membri del cda e i dirigenti non avrebbero vigilato sulla redazione delle consulenze, ritenute inutili e ripetitive, queste avrebbero aggravato la situazione della banca. Gli indagati erano 17, per 14 di loro c’è stata la citazione diretta a giudizio.