Irama spiazza tutti con un annuncio che ha tutto il sapore di una parentesi lontana dai social. Su Instagram, le sue parole hanno sollevato un moto di curiosità mista a preoccupazione, e gli interrogativi dei suoi follower si assiepano intorno alle poche righe affidate a un post in cui si mostra ai fan, in un selfie enigmatico, a poche ore dall’alba di un nuovo anno. Ricco di progetti, certo, ma anche di ‘misteri’ ancora tutti da svelare.

Irama saluta i fan: “Andrò via da qui”

“24 ore. Poi buio. Andrò via da qui.

Non so per quanto. Non sarà per molto. Ma ne ho bisogno. Per me, per voi. Tutto deve essere perfetto. Un abbraccio, Filippo“.

Non sono i versi di un nuovo successo di Irama ma il suo messaggio su Instagram, intriso di mistero e determinazione, con cui sembra annunciare l’addio ai social.

L’artista stacca la spina e volge lo sguardo verso un ‘altrove’ che i fan non conoscono, e su cui molti si interrogano con una nota di fondo che sa di preoccupazione.

Prima l’esperienza ad Amici, poi Sanremo e quel bagaglio di maturità artistica che lo hanno reso famoso in poco tempo, super osservato tra i nuovi volti della musica italiana, infine la scelta di andare via.

Pare che sia arrivato il tempo di allontanarsi per dedicarsi a nuovi progetti, al riparo dal frenetico occhio del web che tutto divora e affida al passato con una fame incessante di novità. Forse è per questo, dicono alcuni, che avrebbe deciso di rifugiarsi completamente tra le note senza distrazioni, per creare qualcosa di “perfetto”.

La verità, però, è che tutto resta avvolto nel massimo riserbo e tra i commenti spicca una domanda, rimasta insoluta: “Cosa è successo?

“. Al momento, nessun indizio o chiarimento che dissolva la nebbia intorno alle sue parole.

Il messaggio di ottobre e la polemica sul presunto plagio

“Sta per cominciare un nuovo capitolo… Scusate l’assenza, ne varrà la pena“: è con queste parole che Irama aveva dato un piccolo antipasto delle novità in arrivo, non ultima la sua annunciata assenza per un periodo di tempo non meglio precisato.

A poche ore dal primo battito del 2020, quanto anticipato sarebbe prossimo a tradursi in realtà.

Appena 2 settimane prima dell’ultimo post datato 30 dicembre, il cantante aveva smentito le voci di un presunto plagio con un messaggio su Instagram: “Ho visto con molto dispiacere un servizio (de Le Iene, ndr) in cui un ragazzo sostiene di aver inviato un brano simile a Nera 3 mesi prima della pubblicazione al mio ex management, ovvero nel febbraio 2018. “Nera” è stata scritta nel 2017, come dimostra questa email“.

Sullo sfondo si staglia un altro interrogativo: il suo addio (temporaneo?) ai social è legato a questa polemica? Anche su questo aspetto, per ora, nessuna certezza.

