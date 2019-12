Quello di Karl Reipen non è il solito annuncio messo sui giornali. Il milionario, re del caffè freddo, infatti, cerca coinquilini per condividere la sua lussuosissima tenuta in Nuova Zelanda, che lui stesso definisce paradisiaca.

La proprietà di Karl ha maneggi, piscine e cantine

“Cercansi 10 persone carine per vivere in Paradiso”. Recita così l’annuncio postato da Reipen che ha acquistato spazi pubblicitari su un giornale locale con l’intento di trovare compagnia. I requisiti per candidarsi non sarebbero molti: avere tra i 18 e i 70 anni, che amino la natura e in particolare camminare, nuotare, fare bird watching e che facciano della convivialità il loro modello di vita.

Karl, infatti, vuole che tutti gli ospiti si ritrovino ogni sera in taverna per cene e incontri. La sua proprietà, inoltre, vanterebbe di maneggi (dove gli ospiti possono tenere il proprio cavallo, se mai ne avessero uno), cantine e strepitose viste.

La tenuta di Karl è lontana dalle grandi città

L’uomo, 70 anni, tedesco d’origine, è considerato il re del caffè freddo, con un sogno nel cassetto: vivere in fattoria come quando era piccolo.

Karl, infatti ha acquistato la tenuta da 220 ettari per 6 milioni e mezzo di dollari, intorno agli anni 2000. Il viaggio in Nuova Zelanda l’aveva così colpito da volerci andare a vivere: il milionario ha impiegato 10 anni a rimettere in ordine la tenuta e farla somigliare alle aziende agricole della sua Germania, in cui trascorreva la giovane età. La proprietà si trova a 90 minuti da qualsiasi grande città ed è incuneata tra il mare di Tasman e il fiume Awakino. Un vero e piccolo paradiso terrestre, insomma.

Il milionario reputato idoneo alla cura di quelle terre

All’epoca in cui Reipen acquistò il possedimento, l’ufficio acconsentì a lasciarlo in mani “straniere”: non era un prassi diffusa, ma Karl fu reputato idoneo a prendersi le giuste cure di quella parte di terreno e valorizzarne il potenziale, senza intaccare, per questo, la bellezza dei paesaggi circostanti.