Lorenzo Crespi, attore italiano ultimamente lontano dai riflettori, è stato ospite dell’ultima puntata di Vieni da me di lunedì 30 dicembre. L’uomo ha raccontato il periodo difficile della malattia vissuta in solitudine e di come si sia sentito sfruttato in quella occasione. Inoltre ripercorre la sua carriera televisiva che l’ha portato al successo.

La confessione di Lorenzo Crespi sul difficile passato

Alla domanda della conduttrice Caterina Balivo sull’essersi mai pentito di qualcosa, l’attore risponde: “Nel 2014, quando sono stato male, mi sono sfogato sui social. Ad un certo punto sono intervenute persone che volevano aiutarmi a modo loro.

Queste persone, per aiutare me, in realtà, aiutavano loro stesse e ogni volta che le rivedevo tiravano sempre fuori la storia della mia malattia”. Secondo Crespi alcuni conduttori, di cui non fa il nome, avrebbero ospitato l’uomo solo per fare audience sfruttando la sua malattia. E aggiunge, parlando del suo carattere fragile: “In questi anni sono diventato ancora più fragile e forse è un bene perché fa male mostrarsi sempre forti. Bisogna mostrarsi ragazzi”.

Un amore segreto durato 14 anni

L’attore, dopo il grande successo ricevuto attraverso varie fiction, ha attraversato un periodo di difficoltà economica ed è stato anche costretto a trasferirsi in una casa famiglia a Roma.

Alla conduttrice non ha nemmeno nascosto di aver cercato lavori più umili ma di essere stato deriso perché era un attore già famoso e non ne avrebbe avuto bisogno.

Poi confessa di aver portato avanti per ben 14 anni una storia d’amore segreta, lontana dai riflettori. “Siamo stati insieme dal ’98 al 2012. Ha scelto la sicurezza a me. Per lei ho sofferto tanto”. La donna in questione era infatti sposata e l’attore aveva chiesto scusa al marito perché, a detta sua, rovinare la loro coppia avrebbe comportato ancora più dolore per lui.

Crespi si augura infine che questo periodo difficile possa concludersi rapidamente e iniziare una vita più serena, magari nuovamente in tv. L’ultimo suo impegno televisivo risale infatti a Ballando con le stelle, durante il quale aveva già dimostrato un carattere difficile.