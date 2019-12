Di ieri la notizia di un arresto che torna ad infiammare gli ambienti No Tav, in Val di Susa. Un arresto che non passa in sordina quello di Nicoletta Dosio, uno dei volti storici della battaglia No Tav.

NoTav, arrestata Nicoletta Dosio

“Questo è un avvertimento per tutti, questo è il trattamento che il regime riserva a chi osa alzare la testa, anche a 73 anni“, si legge in didascalia al video dell’arresto di Nicoletta Dosio pubblicato su uno dei canali ufficiali No Tav. Nella giornata di ieri infatti, la 73enne da sempre esponente della lotta contro la Torino-Lione in Val di Susa, è stata raggiunta dai carabinieri che hanno proceduto con l’arresto nei suoi confronti, condannata in ultima battuta ad un anno di galera per una manifestazione, si legge su Ansa, che ebbe luogo nel 2012.

La Dosio infatti era già stata condannata per violenza privata e interruzione di pubblico servizio e da sempre, apertamente, aveva dichiarato di essere disposta al carcere rifiutando le misure alternative.

Un arresto il suo che ha infiammato nuovamente l’atmosfera in Val di Susa, trattandosi di un attivista il cui volto è diventato simbolo della lotta No Tav.

NICOLETTA DOSIO IL VIDEO DELL'ARRESTO. Questo è un avvertimento per tutti, questo è il trattamento che il regime riserva a chi osa alzare la testa, anche a 73 anni. pic.twitter.com/csYWuGCYd3 — notav.info (@notav_info) December 30, 2019

Cittadini in strada per fermare l’arresto

Avuta notizia dell’arrivo dei carabinieri, numerosi cittadini e manifestanti hanno cercato di impedirne l’arresto bloccando per oltre 2 ore l’auto dei carabinieri con a bordo la 73enne. Così si legge su Notavinfo Notav, su Facebook: “La macchina dove si trova Nicoletta è bloccata dai cittadini di Bussoleno scesi in strada alla spicciolata. Speravano di poter fare questa porcata di nascosto tra Natale e Capodanno ma non è andata così“. Di poche ore successive all’arresto della Dosio si è mobilitata la comunità e sono già stati indetti, nell’odierna giornata del 31 dicembre, numerosi presidi in tutta Italia da Bergamo, Milano e Genova a Napoli, Roma e Taranto in segno di protesta contro l’arresto dell’attivista.