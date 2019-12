Con Barbara d’Urso in pausa per queste vacanze natalizie, arriva un po’ sottotono (ma degno comunque di essere celebrato) il riavvicinamento tra Paola Caruso e l’ex compagno – nonché padre di suo figlio – Francesco Caserta. Tra regali, scambi di like e una ritrovata intesa social, nella coppia sembrerebbe essere tornato il sereno, ma il condizionale è d’obbligo.

Paola Caruso magia delle feste

A sigillare il cessate il fuoco sarebbe una macchinina regalata da Francesco Caserta al figlio. La Caruso pubblica su Instagram la foto del piccolo a bordo della sua Ferrari su misura e ritrova la magia delle feste con degli hashtag piuttosto espliciti (#famigliafelice, #ugualealpapà).

“Babbo Natale esiste davvero e i sogni si avverano a Natale” scrive poi. Il clima appare piuttosto disteso, e se la foto è un indizio i successivi like diventano una prova. Nell’era delle relazioni digitali, un cuoricino su Instagram messo al posto giusto, vale molto più di un semplice tap col dito. Francesco Caserta non si limita a mettere like sulla foto del figlio, ma continua riempiendo di cuori digitali la ex compagna, persino su una sua foto in lingerie.

Dal canto suo la Caruso non si tira indietro e fa lo stesso. E dopo tanto tempo i due hanno ricominciato a seguirsi su Instagram: un vero e proprio miracolo di Natale, secondo solo alla cometa su Betlemme.

La guerra tra i due

La faida Caruso – Caserta, consumata per lo più sotto le luci di Domenica Live, è iniziata con la showgirl incinta e il mancato riconoscimento da parte del padre. Sono poi seguiti accuse di abbandono, udienze in tribunale, dichiarazioni pesantissime in favor di camera.

Ora tra i due sembra esserci un riavvicinamento che potrebbe cambiare tutto, ma non immaginatevi il quadretto della famiglia felice che fa insieme il countdown per il nuovo anno. La Caruso festeggerà il Capodanno a Courmayeur con figlio e amici, Caserta resterà invece a Monaco. Distanti, ma uniti da un feed.