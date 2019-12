Il capitano Samantha Cristoforetti si prepara a lasciare l’Aeronautica. La notizia viene lanciata oggi dal Corriere della Sera, ma verrà, sembra, confermata ufficialmente da AstroSamantha, come la conoscono tutti, nei primi giorni di gennaio.

Stando a quanto viene rivelato, Samantha Cristoforetti raggiungerà Istrana, nel Trevigiano, dove ha sede il 51° Stormo a cui ancora appartiene. A quel punto avverrà il saluto alla bandiera e il disimpiego delle formalità di rito. Sembra che solo successivamente si conosceranno le motivazioni di AstroSamantha che tra il 2014 e il 2015 rimase in orbita per 199 giorni a bordo della Stazione Spaziale Internazionale.

Al momento si sa solo, stando a quanto scrive il Corriere, che la decisione sarebbe “una scelta personale“.

Solo qualche mese fa l’Esa e Riccardo Fraccaro, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio con deleghe allo spazio, avevano annunciato che il Capitano dell’Aeronautica militare, sarebbe ripartito per lo spazio, anche se non prima del 2022.

