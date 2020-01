Federico Vespa, insieme al celebre padre Bruno, è stato ospite di una delle ultime puntate di Domenica In. I 2 hanno parlato del forte legame che li unisce e del periodo buio sofferto dal ragazzo quando era adolescente. Ma chi è veramente il figlio del noto conduttore tv?

La vita e i traguardi del giovane Federico Vespa

Federico Vespa è il figlio maggiore e anche quello più conosciuto del conduttore Bruno Vespa. Nato a Roma il 25 febbraio del 1979, Federico coltiva fin da piccolo la passione per lo sport e per la radio, infatti diventerà speaker radiofonico di successo.

Dopo la laurea in Giurisprudenza, nel 2002 debutta ufficialmente come speaker radiofonico commentando le partite di calcio. Nel suo curriculum vanta collaborazioni con Rtl 102.5, Sky e Mediaset. È stato infatti inviato come telecronista per eventi calcistici importanti come le partite di serie A e la Champions League. In radio ha collaborato anche con il padre Bruno all’interno del programma Non Stop News Raccontami, ma ha sempre tenuto a costruirsi una carriera con le sue forze per distaccarsi dalla figura del padre. Per quanto riguarda la vita privata il figlio di Bruno Vespa è molto riservato e utilizza i social solo per condividere momenti lavorativi e non dell’intimità.

Il buio superato grazie alla mamma

Ma la carriera lavorativa di Federico non è stata semplice: in passato ha infatti sofferto di depressione, come ha rivelato in diverse occasioni. A Domenica In ha infatti raccontato il lungo periodo di depressione che lo ha colpito durante l’adolescenza. Federico in più occasioni ha raccontato della sua infanzia e adolescenza passata in solitudine e lontano dai genitori, spesso presi da impegni lavorativi.

Questa condizione di solitudine se l’è portata dietro per parecchio tempo fino a quando in età adulta è sfociata nella depressione. La madre Augusta è stata la prima ad accorgersi dei problemi del ragazzo e ad aiutarlo facendogli iniziare un percorso di aiuto prima che fosse troppo tardi.