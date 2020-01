Un 2020 scoppiettante di gioia e d’amore quello di Filippo Magnini e Giorgia Palmas. Innamoratissimi e inseparabili, dopo la romantica proposta di matrimonio dal sapore natalizio i due si sbilanciano e affermano che le nozze sono alle porte. Ormai è ufficiale: proprio nel 2020 renderanno indissolubile il loro legame.

Un anno traboccante di amore per Magnini e Palmas

A rivelare la bellissima notizia è stato il settimanale Chi, che ha dedicato un’intervista alla coppia. Il nuovo anno sarà dunque costellato da fiori d’arancio del tutto speciali. Filippo Magnini così ha dichiarato il suo entusiasmo: “Il 2019 è stato un anno carico ma grazie a Giorgia e Sofia ho vissuto l’anno più bello proprio nell’anno più difficile.

Ora non vedo l’ora di togliere il difficile e vivere solo la parte positiva”.

Dal canto suo anche l’ex velina ha le idee chiare sul suo futuro consorte. “Siamo partiti con il piede giusto – ammette – ma il momento in cui mi sono lasciata andare e mi sono innamorata è stato quando ho visto Filippo con mia figlia Sofia: ho realizzato qualcosa che succedeva nei miei sogni, lui e mia figlia si piacevano in maniera spontanea”.

Dunque un nuovo trio perfetto, che è di fatto il coronamento di una stupenda storia d’amore.

Pronti a una vita insieme

Insieme sono pronti a fare il grande passo. La loro profonda storia d’amore è stata corredata da romantiche sorprese, emozioni e grande attrazione. Così, con la fiducia che costella ogni grande inizio, hanno dichiarato senza peli sulla lingua: “Il 2020 sarà il nostro anno: ci sposiamo“. Già da tempo, dall’ormai lontano giugno 2018 il pensiero delle nozze aleggiava nell’aria. Finalmente quello che era solo un desiderio accarezzato si trasformerà in realtà.

E ai fan della coppia, ormai in visibilio per l’annuncio, non resta che aspettare ancora un poco prima di vedere Filippo Magnini e Giorgia Palmas, marito e moglie.