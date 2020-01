Il Collegio dei probiviri ha deciso nella giornata di ieri di espellere dal Movimento 5 Stelle di Gianluigi Paragone. La reazione non si è fatta attendere e ha pubblicato un video sulla sua pagina Facebook in cui punta il dito contro chi ha deciso la sua espulsione.

Le parole di Paragone

“Cari falsi probiviri, cari uomini del Nulla, voi avete paura di me perché io ho quel coraggio che voi non avete più. Contro la meschinità del vostro arbitrio mi appellerò“, scrive su Facebook come commento al video. Paragone attacca la “volontà politica di espellere qualcuno perché è un rompico**ioni, perché è qualcuno che ti sta obbligando a prendere coscienza del fatto che le battaglie radicali, identitarie, antisistema del Movimento Cinque Stelle non sono combattute con quella forza.

Ecco qual è la mia unica colpa, e quindi sono stato sbattuto fuori da questo nulla, il nulla di queste persone che si arrogano il diritto di prescindere dalla correttezza delle norme“.

Infine, annuncia la sua volontà di appellarsi contro la decisione: “Questo Paragone si appellerà all’ingiustizia arbitraria dei probiviri, cioè degli uomini del nulla, guidati da qualcun altro che è il nulla“.

E ancora: “Io farò ricorso e se mi gira mi rivolgerò anche alla giustizia ordinaria“.

